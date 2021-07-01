EPDK'den doğal gaz piyasasına yönelik fiyat kararı

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, STP'de verilecek tekliflerin asgari fiyatının 1000 standart metreküp başına 0 lira, azami fiyatının bir önceki ayın ilk 25 gününde STP’de oluşan günlük referans fiyatların aritmetik ortalamasının 1,5 katı olması kararlaştırıldı.

İletim şirketinin noktasal ya da bölgesel işlemler hariç olmak üzere ilave dengeleyici sıfatıyla STP’de yapacağı satış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin asgari fiyatı 1000 standart metreküp başına 1500 lira, alış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin azami fiyatı da bir önceki ayın ilk 25 gününde STP’de oluşan günlük referans fiyatların aritmetik ortalamasının 1,5 katı olarak belirlendi.

REKLAM

Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında öngörülen olağandışı durumların gerçekleşmesi sonucunda STP'de fiyat oluşumunun mümkün olmaması halinde, olağandışı durumun gerçekleştiği gaz gününden önceki gaz gününe ait uzlaştırma hesaplamalarında kullanılan son günlük referans fiyatları, olağandışı durum günlük referans fiyatları olarak kabul edilecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Kahramanmaraş-Elbistan Enerji İletim Hattı Deplase Projesi" kapsamında söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

EKONOMİ Rus ekonomisinde 4 trilyon dolarlık kayıp endişesi!

EKONOMİ Mobilya, altın ve araç kredilerinde taksit sayısı düşürüldü