Erdoğan sitem etti, artık 5 katı geçmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar yetkisinin birden fazla kurumda olmasına kişisel olarak karşı çıktığını belirterek, bunun değiştirilmesi için mücadele vereceğini söyledi. Özhaseki, yeni imar planlarında 5 kattan fazlasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Özhaseki, 52 ilde 209 risk alanı belirlendiğini, 639 bağımsız birim ve 524 bin konutun yenilendiğini kaydetti. Özhaseki, bugüne kadar kentsel dönüşüm için kira yardımı dahil 5 milyar 155 milyon liralık kaynak kullanıldığı bilgisini verdi. En zor dönüşümün şehirlerde yaşandığını kaydeden Mehmet Özhaseki, yeni binalardaki otopark zorunluluğunda da bazı düzenlemeler yapılacağını anlattı.

3 DAİREYE BİR PARK YERİ BİRE İNDİRİLECEK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Özhaseki, daha önce 3 daire için 1 park yeri şeklindeki zorunluluğun, her daire için getirileceğini, belediyelere para vererek otopark zorunluluğundan kurtulmanın da önüne geçecek bir düzenleme yapılacağını paylaştı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

18'DEN 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlığın görev alanıyla ilgili bürokrasiyi azaltan çalışmalar yapıldığını dile getiren Mehmet Özhaseki, yapı ruhsatı almak için gerekli imza sayısının 18’den 2’ye düşürüldüğünü, önümüzdeki dönem artık tek imza ile yapı ruhsatı alınabileceğini söyledi.

5 KATI GEÇEMEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek binalar konusundaki şikayetlerini hatırlatan Bakan Özhaseki, bu konuda daha önceden alınmış imar kararlarına kazanılmış haklar olduğu gerekçesiyle müdahale edilemediğini bildirdi. Ancak yeni yapılan imar planlarında 5 kattan fazlasına izin verilmeyeceğini ifade eden Mehmet Özhaseki, bir soru üzerine, birden fazla kurumda imar yetkisi bulunmasına karşı olduğunu anlattı. İmar yetkisinin belediyede, bunun denetim yetkisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu dile getiren Özhaseki, planların tek elden yapılması konusunda mücadele vereceğini belirtti. Artık komşu parsele göre, parsel bazlı yoğunluk artışı olmayacağına değinen Mehmet Özhaseki, bunun adalet duygusunu da zedelediğini dile getirdi.

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