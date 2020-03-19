Ekonomi Erdoğanın uyarısının ardından AVMlerin kapatılması için tavsiye kararı
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Erdoğan'ın uyarısının ardından AVM'lerin kapatılması için tavsiye kararı

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘evinizden çıkmayın’ uyarısının ardından sürpriz bir karar aldı. Yönetim adına yapılan açıklamada AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı alındığı belirtilirken, bu süreçte kiracılara gerekli kolaylıkların sağlanacağı da ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘evinizden çıkmayın’ uyarısınca, toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındığını duyurdu.Bu süreçte kiracılara gerekli kolaylıkların sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“AYD Yönetimi, Cumhurbaşkanımızın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan ‘evinizden çıkmayın’ tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı almıştır.

AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle beklemekteyiz.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız.”

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