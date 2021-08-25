Ekonomi Konut fiyatlarında İstanbul ile yarışıyor Rakam 1 milyon TLye çıktı vatandaş isyan etti
EMLAK

Konut fiyatlarında İstanbul ile yarışıyor: Rakam 1 milyon TL'ye çıktı vatandaş isyan etti

Erzincan'da bir milyon liraya kadar çıkan konut fiyatları İstanbul ile yarışıyor. İl genelinde dairelerin fahiş fiyata satılmak istendiğini ve bu yüzden de kiralarında olurundan oldukça yüksek olduğunu ileri süren bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, kente tayinle gelen memurlar ve öğrenciler ise kiralık daire bulmakta güçlük yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Erzincan’da konut fiyatları adeta İstanbul ile yarışıyor
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacaklar listesinde inşaat sektörünün il bazında etkisi artıyor.

İl Bazında İnşaat Sektöre Takipteki Alacaklar oranına göre, ilk sırada Erzincan geliyor. Erzincan’daki takipteki alacaklar oranı rekor seviyede yüksek. Erzincan’daki oran yüzde 60.07 olarak kayıtlara geçti.

İnşaat Sektörü Takip oranı bankacılık sektör ortalaması yüzde 8.56. En düşük il ise yüzde 1.19 ile Siirt.

EV FİYATLARI BİR MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI

Takipteki alacaklarda ilk sırada yer alan Erzincan’da konut fiyatları adeta İstanbul ile yarışıyor. Bankaların elinde çok sayıda konut stoku birikirken, ev fiyatları 1 milyon liraya kadar çıkıyor.

DAİRE FİYATLARI VE KİRALARA VATANDAŞTAN TEPKİ

Erzincan’da dairelerin fahiş fiyata satılmak istendiğini ve bu yüzden de kiralarında olurundan oldukça yüksek olduğunu ileri süren bazı vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor.

Bazı vatandaşlar kentteki daire satış ve kira bedelleri hususunda şu ifadelere yer verdi:

“Erzincan birinci derece deprem kuşağında olması nedeniyle yüksek katlı apartmanlar yapılmamakta ancak son yıllarda kat sayılarının yükseldiği görülmekte. Yeni yapılan daireler başka şehirlerde 450- 500 bin civarında satılırken bu rakam Erzincan’da 1 milyonu bulabiliyor. Kiralarda buna doğru orantıda. Oldukça yüksek kira fiyatları. Kente tayinle gelen memur kiralık daire bulmakta oldukça güçlük yaşıyor. Bir de buna öğrenciler de eklendi mi durum vahim.”

Konutta fiyatların en fazla arttığı ilçe: Bir ayda yüzde 27 yükseldi
FOTOĞRAF 12
Title
Hepsiemlak ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Temmuz 2021 Emlak Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı.
Title
Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı.
Title
İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler..
Title
Temmuzda önceki aya göre satılık konut fiyatları en çok yüzde 8,2 ile Yalova'da artış gösterdi.
Title
Yalova'yı yüzde 7,9 ile Muğla izledi. Söz konusu iki ili, yüzde 7,3 ile Sakarya, yüzde 5 ile Düzce, yüzde 4,9 ile Adana, yüzde 4,5 ile Bursa, yüzde 4,1 ile Konya, yüzde 3,9 ile Denizli, yüzde 3,6 ile Karaman, yüzde 3,5 ile Gaziantep takip etti.
Title
En yüksek fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilden 3'ü Marmara Bölgesi'nde yer aldı.
Title
En büyük 5 ilde yatırımcısına en çok Bursa kazandırırken, onu yüzde 2,9 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile Ankara, yüzde 2,4 ile Antalya, yüzde 0,7 ile İzmir izledi.
Title
İlçeler bazında inceleme yapıldığında söz konusu dönemde fiyat artışında başı yüzde 27,3 ile Gaziosmanpaşa çekti.
Title
Fiyat artışı Yalova Merkez'de yüzde 0,1, İzmir Foça'da yüzde 10, Esenler'de yüzde 9,2, Bağcılar'da yüzde 9,1, Antalya Döşemealtı'nda yüzde 8,8 Beyoğlu'nda yüzde 8,7 Başakşehir'de yüzde 8,1, Konya Selçuklu ve İzmir Çiğli'de yüzde 8 olarak gerçekleşti.
Title
Ankara'da temmuzda en satılık konut fiyat artışında zirvede yüzde 5,1 ile Polatlı yer alırken, onu yüzde 3,9 ile Çankaya, yüzde 3,8 ile Keçiören, yüzde 3,3 ile Altındağ, yüzde 3 ile Etimesgut izledi.
Title
İzmir'de ise Foça ve Çiğli'yi yüzde 6,4 ile Kemalpaşa, yüzde 3,6 ile Menderes, yüzde 3,4 ile Balçova takip etti. Antalya'da Döşemealtı dışında en çok fiyat artışı sırasıyla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta yaşandı.
Title
Bursa'da ise şampiyon yüzde 5,9 artışla Nilüfer olurken, onu Mudanya, Yıldırım ve Osmangazi izledi.
Konutta fiyatların en fazla arttığı ilçe: Bir ayda yüzde 27 yükseldi
Türkiye genelinde temmuz ayında konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği il ve ilçeler belli oldu. Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı. İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler..

Kiralık evde en fazla talep gören üç ilçe!
EKONOMİ
Kiralık evde en fazla talep gören üç ilçe!

Konut fiyatları haziranda yüzde 2,7 arttı
EKONOMİ
Konut fiyatları haziranda yüzde 2,7 arttı
Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Mehmetçik yurda dönüyor

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.