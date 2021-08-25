Konut fiyatlarında İstanbul ile yarışıyor: Rakam 1 milyon TL'ye çıktı vatandaş isyan etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların takipteki alacaklar listesinde inşaat sektörünün il bazında etkisi artıyor.

İl Bazında İnşaat Sektöre Takipteki Alacaklar oranına göre, ilk sırada Erzincan geliyor. Erzincan’daki takipteki alacaklar oranı rekor seviyede yüksek. Erzincan’daki oran yüzde 60.07 olarak kayıtlara geçti.

İnşaat Sektörü Takip oranı bankacılık sektör ortalaması yüzde 8.56. En düşük il ise yüzde 1.19 ile Siirt.

EV FİYATLARI BİR MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI

Takipteki alacaklarda ilk sırada yer alan Erzincan’da konut fiyatları adeta İstanbul ile yarışıyor. Bankaların elinde çok sayıda konut stoku birikirken, ev fiyatları 1 milyon liraya kadar çıkıyor.

DAİRE FİYATLARI VE KİRALARA VATANDAŞTAN TEPKİ

Erzincan’da dairelerin fahiş fiyata satılmak istendiğini ve bu yüzden de kiralarında olurundan oldukça yüksek olduğunu ileri süren bazı vatandaşlar, duruma tepki gösteriyor.

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Bazı vatandaşlar kentteki daire satış ve kira bedelleri hususunda şu ifadelere yer verdi:

“Erzincan birinci derece deprem kuşağında olması nedeniyle yüksek katlı apartmanlar yapılmamakta ancak son yıllarda kat sayılarının yükseldiği görülmekte. Yeni yapılan daireler başka şehirlerde 450- 500 bin civarında satılırken bu rakam Erzincan’da 1 milyonu bulabiliyor. Kiralarda buna doğru orantıda. Oldukça yüksek kira fiyatları. Kente tayinle gelen memur kiralık daire bulmakta oldukça güçlük yaşıyor. Bir de buna öğrenciler de eklendi mi durum vahim.”

FOTOĞRAF 12 Hepsiemlak ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Temmuz 2021 Emlak Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı. İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler.. Temmuzda önceki aya göre satılık konut fiyatları en çok yüzde 8,2 ile Yalova'da artış gösterdi. Yalova'yı yüzde 7,9 ile Muğla izledi. Söz konusu iki ili, yüzde 7,3 ile Sakarya, yüzde 5 ile Düzce, yüzde 4,9 ile Adana, yüzde 4,5 ile Bursa, yüzde 4,1 ile Konya, yüzde 3,9 ile Denizli, yüzde 3,6 ile Karaman, yüzde 3,5 ile Gaziantep takip etti. En yüksek fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilden 3'ü Marmara Bölgesi'nde yer aldı. En büyük 5 ilde yatırımcısına en çok Bursa kazandırırken, onu yüzde 2,9 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile Ankara, yüzde 2,4 ile Antalya, yüzde 0,7 ile İzmir izledi. İlçeler bazında inceleme yapıldığında söz konusu dönemde fiyat artışında başı yüzde 27,3 ile Gaziosmanpaşa çekti. Fiyat artışı Yalova Merkez'de yüzde 0,1, İzmir Foça'da yüzde 10, Esenler'de yüzde 9,2, Bağcılar'da yüzde 9,1, Antalya Döşemealtı'nda yüzde 8,8 Beyoğlu'nda yüzde 8,7 Başakşehir'de yüzde 8,1, Konya Selçuklu ve İzmir Çiğli'de yüzde 8 olarak gerçekleşti. Ankara'da temmuzda en satılık konut fiyat artışında zirvede yüzde 5,1 ile Polatlı yer alırken, onu yüzde 3,9 ile Çankaya, yüzde 3,8 ile Keçiören, yüzde 3,3 ile Altındağ, yüzde 3 ile Etimesgut izledi. İzmir'de ise Foça ve Çiğli'yi yüzde 6,4 ile Kemalpaşa, yüzde 3,6 ile Menderes, yüzde 3,4 ile Balçova takip etti. Antalya'da Döşemealtı dışında en çok fiyat artışı sırasıyla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta yaşandı. Bursa'da ise şampiyon yüzde 5,9 artışla Nilüfer olurken, onu Mudanya, Yıldırım ve Osmangazi izledi. Konutta fiyatların en fazla arttığı ilçe: Bir ayda yüzde 27 yükseldi Türkiye genelinde temmuz ayında konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği il ve ilçeler belli oldu. Yapılan araştırmaya göre il bazında bu oran yüzde 8'i aşarken, ilçeler sıralamasında ise bir ayda yüzde 27'yi aştı. İşte temmuz ayında fiyatı en fazla artış gösteren il ve ilçeler.. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Kiralık evde en fazla talep gören üç ilçe!