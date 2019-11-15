Ekonomi Ev almak isteyenlere güzel haber TEB konut kredisi faizlerini yüzde 099a indirdi
EMLAK

Ev almak isteyenlere güzel haber: TEB konut kredisi faizlerini yüzde 0.99'a indirdi

Ev almak isteyenlere güzel haber: TEB konut kredisi faizlerini yüzde 0.99'a indirdi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranında bir indirim daha yaparak, faiz oranını yüzde 0.99’a düşürdü. Krediden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

Haber Merkezi DHA
E sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranı yüzde 0.99’a düşürüldü.
E sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranı yüzde 0.99’a düşürüldü.

TEB’den yapılan açıklamada, "TEB'in yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor" denildi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0.99’a düşürdüklerini söyledi ve ekledi:

"Konut kredilerinde, 2019 yılı boyunca uygun fiyatlar ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

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