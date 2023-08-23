Ev sahibi kiracı davalarında yeni dönem 1 Eylül’de başlıyor: Mahkemeden önce arabulucuya gidilecek

Arabuluculuk alternatif çözüm yöntemlerinden bir tanesi. 2013 yılından beri ülkemizde uygulanan bir yol ve bazı davalarda davayı açmadan önce tarafların öncelikle arabuluculuk kanunu yoluna başvuru yapması gerekiyor. Burada kiracıyla ilgili olan uyuşmazlıklarda geçen sene kanunlaştığı üzere 1 Eylül'den itibaren eğer bir tahliye ya da kiranın belirlenmesiyle ilgili bir uyuşmazlık sözkonusuysa bununla ilgili taraflar arabuluculuk kanunu yoluna başvuru yapacaklar. Akabinde arabuluculukta uzlaşma gerçekleşmezse dava yoluna ancak o şekilde gidebilecekler. Zorunlu olduğu için eğer ki arabuluculuk yolunda uzlaşma olmazsa daha sonra dava aşamasında kaybeden kısım kimse o taraf arabuluculuk masrafını ödemekle yükümleniyor. Eğer ki bir uzlaşma söz konusu olursa da arabuluculuk ücreti taraflar arasındaki anlaşmaya göre bir tarafın ya da karşılıklı ödeme yöntemiyle ödenebiliyor"