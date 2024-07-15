Ev sahiplerinin kiracı kriterleri arttı: Kredi alıyor ev kiralayamıyorsunuz

Son iki yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanırken, bu sınır 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Temmuz ayında açıklanan kira artış oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, kira bedellerinin bir anda yükseldiğini dile getirdi.
'TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR'
'SEKTÖRÜN BELİRLEYİCİSİ, EV SAHİPLERİ'
'BANKA KREDİSİ ALABİLİYOR, EV KİRALAYAMIYORSUNUZ'
Ev sahiplerinin yeni kiracı ararken çok seçici davrandığının altını çizen Akgün, şöyle konuştu: