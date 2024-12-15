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Evler boşaldı kiralar düştü

Evler boşaldı kiralar düştü

Saliha Engin
04:0015/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hatay Reyhanlı Yenimahalle Muhtarı Sedat Sakin
Hatay Reyhanlı Yenimahalle Muhtarı Sedat Sakin

Suriye’de Esed rejimi dönemi sona erdi, Türkiye’deki Suriyeliler, geri dönmek için harekete geçti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayanlar evlerini 'acil' olarak satılığa çıkardı. Boşalan evlerin kiraları 17 bin liradan 10 bin liraya kadar düştü.

Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla Esed rejimi devrilirken, özellikle Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli vatandaşlar geri dönüş için kolları sıvadı. Suriyeliler bir an önce topraklarına kavuşabilmek için evlerini acil olarak satılığa çıkardı. Bununla birlikte ilçe de kiralar gözle görülür biçimde düşmeye başladı.


10 BİN LİRAYA KİRACI YOK

Yeni Şafak’a konuşan Hatay Reyhanlı Yenimahalle Muhtarı Sedat Sakin, Suriyelilerin evlerini ucuza satarak, ülkelerine dönmeye başladığını söyledi. Sakin, “Burada ikinci el bir ev için ortalama fiyatlar 2 milyon lira civarında. 1,5 milyona verip memleketine gideceğini söyleyen çok fazla Suriyeli oldu. Bir bakkal, ülkesine dönmek için dükkanını eşyalarıyla birlikte yarı fiyatına verdi. Ev kiraları 15-17 bin civarındayken, şu an 10 bin liraya düştü. Kiracı bulamıyoruz” şeklinde konuştu.


İŞÇİ BULAMAMA ENDİŞESİ BAŞLADI

Hatay’da çiftçilik yapan Salih Cunedioğlu,”Suriyeliler bizim işçi ihtiyacımızı karşıladı. Suriyelilerin gitmeye başlamasıyla bizde kendi malımızı tarlalarımızı düşünmeye başladık. Suriyeliler Hatay’da işçi ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyordu. Bir şey ekerken işçi bulabilir miyim diye düşünmüyorduk” diye konuştu. Oyuncak ve kırtasiye dükkanında çalışan Suriyeli Abdulkadir Abbas ise bir iki ay içerisinde ülkesine dönmeyi düşündüğünü belirtti.


#Ekonomi
#Suriyeli
#kira

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