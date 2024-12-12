Suriyelilerin gidişine üzülen tekstilcinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Sektör bitme noktasına geldi

“Videoda Suriyelilerin gitmesini istiyordunuz işte gittiler atölye boş kaldı işler aksadı dedim. Bunun üzerinde video milyonlarca kişiye ulaştı. Videoyu paylaşmamdaki amaç tekstil atölyelerin yabancı çalışanlar sayesinde ayakta durmasından kaynaklıydı. Benim yanımda yaklaşık 6 tane Suriyeli çalışan vardı. Bunlardan 5'i savaşın bitmesinin ardından memleketlerini döndüler. Bir tanesi ise çalışmaya devam ediyor. Türkler artık tekstil atölyelerinde çalışmak istemiyor. İstanbul'daki tekstil atölyelerinin çoğu yabancı çalışanlar sayesine ayakta duruyor. Elimdeki işlerin geçen hafta bitmesi gerekiyordu daha 15 gün oldu hala bitmedi. Yabancı çalışanların gitmesini tekstil sektörü bitmesin diye kimse istemiyor. Bunu ben de istemiyorum. Tekstil sektörünü ayakta tutmamız lazım. Yabancı çalışanlara da Türk çalışanlara verdiğimiz maaşı veriyoruz. Ucuza çalıştırmıyoruz. 45 bin TL maaş veriyoruz. Bu videonun bu kadar izleneceğini çok düşünmüyordum. Sektör bitmesin diye bu tarz videolar çekmeye artık devam edeceğim”