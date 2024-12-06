İki milyon Suriyeli dönüş için başvurdu: Kiralar ve ev fiyatlarında düşüş olabilir

Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler ülkelerine geçmeye başladı. Çoğunluğu Halepli olan Suriyeliler, çuval ve bavullara doldurdukları eşyalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Burada pasaport ve diğer yasal işlemlerini yaptıran Suriyeliler, memleketlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapıyor.