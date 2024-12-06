Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İki milyon Suriyeli dönüş için başvurdu: Kiralar ve ev fiyatlarında düşüş olabilir

İki milyon Suriyeli dönüş için başvurdu: Kiralar ve ev fiyatlarında düşüş olabilir

22:176/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.
Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Suriye'de Halep ilinin rejim güçlerinden alınmasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyeliler, memleketlerine dönmeye başladı. Yaklaşık iki milyon Suriyeli mülteci Türkiye’den Suriye’ye gitmek için başvurdu. Hizmet sektöründe çalışan Suriyelilerin gidişinin iş dünyasında büyük boşluk oluşturacağı belirtiliyor. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kira ve ev fiyatlarında büyük düşüş yaşanması bekleniyor.

Yaklaşık 8 yılın ardından Suriye'de çatışmalar yeniden başladı. Muhaliflerin sürpriz saldırısıyla Halep, Esad rejiminden geri alındı. 2016 yılında Halep, Esad rejiminin kontrolüne geçmiş birçok kişi şehirden göç etmek sorunda kalmıştı. Bunların çoğunluğu Türkiye'ye geldi.

Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler ülkelerine geçmeye başladı. Çoğunluğu Halepli olan Suriyeliler, çuval ve bavullara doldurdukları eşyalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Burada pasaport ve diğer yasal işlemlerini yaptıran Suriyeliler, memleketlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapıyor.
Ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ediyor.
Gazeteci Turan Kışlakçı iki milyon Suriyeli mültecinin Türkiye’den Suriye’ye gitmek için başvurduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kışlakçı "
Hizmet sektöründe çalışan Suriyelilerin gidişi hizmet sektöründe büyük boşluk oluşturacaktır. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kiraların ve ev fiyatlarının büyük düşüş yaşayacağı belirtiliyor
" ifadelerini kullandı.





#Suriye
#Cilvegözü Gümrük Kapısı
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var? 6 ARALIK son durum