İki milyon Suriyeli dönüş için başvurdu: Kiralar ve ev fiyatlarında düşüş olabilir

Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.
Suriye'de Halep ilinin rejim güçlerinden alınmasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyeliler, memleketlerine dönmeye başladı. Yaklaşık iki milyon Suriyeli mülteci Türkiye’den Suriye’ye gitmek için başvurdu. Hizmet sektöründe çalışan Suriyelilerin gidişinin iş dünyasında büyük boşluk oluşturacağı belirtiliyor. Ayrıca İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kira ve ev fiyatlarında büyük düşüş yaşanması bekleniyor.
Yaklaşık 8 yılın ardından Suriye'de çatışmalar yeniden başladı. Muhaliflerin sürpriz saldırısıyla Halep, Esad rejiminden geri alındı. 2016 yılında Halep, Esad rejiminin kontrolüne geçmiş birçok kişi şehirden göç etmek sorunda kalmıştı. Bunların çoğunluğu Türkiye'ye geldi.
Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler ülkelerine geçmeye başladı. Çoğunluğu Halepli olan Suriyeliler, çuval ve bavullara doldurdukları eşyalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Burada pasaport ve diğer yasal işlemlerini yaptıran Suriyeliler, memleketlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapıyor.
Gazeteci Turan Kışlakçı iki milyon Suriyeli mültecinin Türkiye’den Suriye’ye gitmek için başvurduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kışlakçı "
Hizmet sektöründe çalışan Suriyelilerin gidişi hizmet sektöründe büyük boşluk oluşturacaktır. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kiraların ve ev fiyatlarının büyük düşüş yaşayacağı belirtiliyor
" ifadelerini kullandı.
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