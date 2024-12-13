Suriyelilerin en az yarısı geri döner

Yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Esed yönetiminin yıkılmasını büyük bir coşkuyla karşıladı. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönmesi gündemde. Öte yandan, Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisini ve iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri nasıl etkileyebileceği de tartışılıyor. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Buraya savaş zamanı gelip dükkan açan, ticaret yapan veya çeşitli işlerde çalışan Suriyeli vatandaşların ülkemizi terk etmesi, Türkiye'nin ekonomisinin dinamiklerini de etkileyeceği düşünülüyor. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan, aynı zamanda da Türk vatandaşı olan Suriyeli İş Adamları Derneği (SURİAD) Başkanı Halit Savafoğlu, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu.





3-6 AY DÜZELMESİNİ BEKLEYECEĞİZ

Suriyelilerin en az yarısının geri döneceğini, kalanının da şartlara göre karar vereceğini söyleyen Halit Savafoğlu, "Vatandaşlarımızın ilk etapta, en az yarısının Suriye'ye döneceğini tahmin ediyoruz. Ülkelerinin düzeldiğini görenler buradaki işi, gücü tüm düzenini bırakıp gidecektir” dedi. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin çoğunun durumun zaten iyi olduğunu belirten Savafoğlu, şöyle devam etti: “Üyelerimizle sürekli temas halindeyiz. Bize danışıyorlar. Çoğunun orada malı, mülkü var. Maddi durumu iyi olanlar geldi. Zaten bu yüzden de karşılaştırdıklarında orası daha mantıklı geliyor ve dönmek için motive oluyorlar. İlk 3-6 ay deneyeceğiz, bekleyeceğiz, ülkemiz iyi duruma ulaşırsa da temelli gideceğiz. Türkiye’de 15 bin Suriyeli işletme var.”

Türkiye'ye gelen Suriyelilerin önemli bir kısmı, beraberinde getirdikleri sermaye ile şirket kurup üretim ve ticaret yapıyor. Bu işletmelerin bir araya geldiği Suriyeli İş Adamları Derneği'nin Başkanı Halit Savafoğlu, geri dönüş sürecini Yeni Şafak'a değerlendirdi.





VEFA BORCUMUZ VAR

Savafoğlu, Türkiye'de yıllardır yaşayan Suriyelilerin vefa borcunun olduğunu söyledi. Savafoğlu, "Bu ülkeye vefa borcumuz var. Ben 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bir yazılım şirketim var. Çalışanlarım var. Buraya geldik, iş kurduk, çalıştık buradan ekmek yedik. Ancak geri dönsek bile bağlantıları tamamen koparamayız. Türkiye'ye minnettarız" dedi. Savafoğlu, şu anda hem Göç İdaresi hem de Bakanlıklarla temas halinde olduklarını, Ankara’da İçişleri Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını söyledi. Savafoğlu, “Suriyelilerin geri dönüşü, Türkiye ekonomisini ister istemez etkileyecektir. Büyük kentlerde, Anadolu’da elaman bulamayan firmalar var. Bu iş gücü açığını kapatmak biraz daha zor olacak” yorumunu yaptı. İki ülkenin bağlarının kopmayacağını dile getiren Savafoğlu, “Suriye'nin yeniden inşası ilk etapta Türk yapı malzemeleri sektörüne olumlu katkı sağlayacaktır" diye konuştu.





EKONOMIK SEBEPLER ETKILEDI

Esnaflık yapan, veya çeşitli işlerde çalışan Suriyelileri ekonomik şartların zorladığını ve bu sebeple son dönemde geri dönüşler olduğunu belirten Savafoğlu, Suriye’de huzurun sağlanması halinde dönüşlerin artacağını vurguladı. Savafoğlu, "Biz 1 ay önce bir araştırma yaptık. Suriyeli vatandaşların ülkelerinin normale dönmesi halinde gitmeyi düşündükleri yönünde bilgilere ulaştık. Ayrıca, vatandaşlık için şartlar zor ve süreçlerin uzun olması da etkili” dedi.





SURIYE'YE 'DUBAI MODELI'

Dubai'deki serbest ticaret sistemin Suriye'de de olabileceğine dikkat çeken Halit Savafoğlu, "Böyle bir düşünce var. Geçenlerde dile getirildi. Bakan açıkladı. Vergisiz sistem olabilir Dubai'deki gibi. Birçok firma, iş insanı buraya yatırım yapabilir. Böyle bir fikir ortaya atıldı, üzerinde çalışılıyor. Serbest ticaret fikri. Hayata geçerse, böylece kısa sürede Dubai gibi olabiliriz. Bu gelişme de dönüşlerde etkili olacak" şeklinde konuştu.



