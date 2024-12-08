Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir

Bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı, ancak rejim bunu kabul etmedi. Halkın yarısı hem ülke içinde hem ülke dışında yerinden edildi. Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplumun, Suriye halkını desteklemesi gerekiyor. Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor. Aynı zamanda Suriye halkının refahını önemsiyor. Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman ödün verilmemeli. İntikam güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı. Komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elimizdeki her türlü kapasiteyi kullanarak yeni idareyle çalışmaya devam edeceğiz.