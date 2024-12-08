Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da gerçekleştirilen “Doha Forum 2024”te basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor. Aynı zamanda Suriye halkının refahını önemsiyor. Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler." dedi. Fidan, "Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı. Komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elimizdeki her türlü kapasiteyi kullanarak yeni idareyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Fidan, Esed'in yeriyle alakalı olarak da, "Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan el uzattı, ancak rejim bunu kabul etmedi. Halkın yarısı hem ülke içinde hem ülke dışında yerinden edildi. Bu sabah Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplumun, Suriye halkını desteklemesi gerekiyor. Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor. Aynı zamanda Suriye halkının refahını önemsiyor. Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman ödün verilmemeli. İntikam güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı. Komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elimizdeki her türlü kapasiteyi kullanarak yeni idareyle çalışmaya devam edeceğiz.
Bölge ve bölge dışında bütün aktörlere dikkatli, sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor.
DEAŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz.
Suriye devlet kurumları korunmalı ve muhalif güçler hemen birleşmeli.