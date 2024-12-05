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Kira sertifika iskonto oranı yüzde 30'a indirildi

Kira sertifika iskonto oranı yüzde 30'a indirildi

Semih Bozkuş
18:345/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düşürüldü.

Konuya ilişkin açıklama, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapıldı.

Geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirildiği ifade edilen TCMB'nin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir.

Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir."

Öte yandan analistler, TCMB yönetiminin bir süredir sadeleşme ve normalleşme adımları attığını kaydederek, söz konusu kararın da normalleşme çerçevesi içinde piyasa işleyişi açısından olumlu bir adım olduğunu ifade etti.



#Kira Sertifikası
#TCMB
#İskonto

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