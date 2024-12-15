Yeni Şafak’a konuşan Hatay Reyhanlı Yenimahalle Muhtarı Sedat Sakin, Suriyelilerin evlerini ucuza satarak, ülkelerine dönmeye başladığını söyledi. Sakin, “Burada ikinci el bir ev için ortalama fiyatlar 2 milyon lira civarında. 1,5 milyona verip memleketine gideceğini söyleyen çok fazla Suriyeli oldu. Bir bakkal, ülkesine dönmek için dükkanını eşyalarıyla birlikte yarı fiyatına verdi. Ev kiraları 15-17 bin civarındayken, şu an 10 bin liraya düştü. Kiracı bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Hatay Reyhanlı Yenimahalle Muhtarı Sedat Sakin