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Ekonomi

Evlilik kredisine enflasyon ayarı

Aile ve Gençlik Fonu yasa teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve bu ay içinde Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Uğur Duyan
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 04:51 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Fonun kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen yasa teklifi, çerçeve kanun niteliğini taşıdığı için pek çok detay teklif metninde yer almadı. Fona ilişkin detaylar ve projenin nasıl yürütüleceği ise söz konusu yasa ile kurulacak olan fon yönetim kurulu tarafından belirlenecek.


YENİ KAYNAKLARIN %10'U AİLE VE GENÇLİK FONU’NA

Edinilen bilgiye göre, ilk etapta yeni çiftlere 150 bin TL tutarında faizsiz kredi olanağı sağlanacak. Ancak bu miktar enflasyona göre güncellenebilecek. Deprem bölgesinde ise deprem nedeniyle eşi ölen gençler ikinci evliliğinde de kredi olanağından yararlanabilecek. Genç girişimcilere ve kadın yatırımcılara kredi önceliğinin sağlanması ve çiftçilere kredi olanağı gibi detaylar fon yönetiminin uhdesinde olacak. Fonun yeni kaynaklar bulması halinde bu kaynaklarından sağlanan gelirin yüzde 10 kadarı Aile ve Gençlik Fonu’na aktarılacak.


ALTYAPI TAMAMLANDI

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şu bilgileri paylaştı: “Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şu anda hazır.”


#ekonomi
#evlilik
#kredi
#enflasyon
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