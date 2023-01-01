EYT Meclis'e geliyor

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenlemenin yasalaşmasının ardından gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde. AK Parti sözcüleri, EYT düzenlemesiyle ilgili teknik hazırlıkların tamamlandığını ve düzenlemenin kanun teklifine dönüşmesi anlamında çalışmaların devam ettiği belirterek, bu hafta Meclis’e sunulmasının beklendiğini bildirdi.

MART AYINDA HESAPLARDA

AK Parti sözcüleri, birinci gündem maddelerinin EYT’nin yasalaştırılması süreci olduğunu ifade ederken; düzenlemenin şubat ayı içerisinde yasalaşacağına ve ilk maaşların da mart ayında hesaplarda olacağına işaret etmişti. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da “EYT ile ilgili kanun değişikliğinden toplamda 4 milyon 800 bin vatandaşımız yararlanmış olacak” bilgisini paylaşmıştı. Düzenlemenin yasalaşması halinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin bu kapsamda emeklilik hakkı kazanması bekleniyor.

OSB’LER İÇİN ALTYAPI DÜZENLEMESİ

Öte yandan TBMM Genel Kurulu bu hafta yoğun olacak. Ticaret Bakanlığının beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler içeren “torba” kanun teklifi Meclis’in gündemine gelecek. Teklif, perakende ticaretin düzenlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi, AVM’lerde ortak kullanım alanları ile organize sanayi bölgelerinin altyapı hizmetlerinde değişiklik öngörülüyor. Genel Kurul gündeminde bir diğer başlık Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kurulması. Plan ve Bütçe Komisyonunda ise Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün görüşülecek.

Nureddin Nebati

KAYNAĞINI HAZIRLADIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “5 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) emeklilik hakkı doğacak. Bütçede bunun kaynağını oluşturduk” dedi. Bütçenin uzun zamandan sonra faiz fazlası verdiğine işaret eden Nebati, şöyle devam etti: “Son 5-6 yıldır bütçe faiz fazlası vermemişti. EYT’nin geleceği çok açıktı, biz bunun önden tedbirini aldık. 5 milyona yakın EYT’linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40’ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağı kooluşturduk, rahatız. EYT, bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve altyapısının da oluşturulması lazım. En önemli noktası da burası.”



