EYT teklifi bugün komisyonda görüşülecek

EYT yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Kanun teklifine göre, toplamda 5 milyon çalışan kademeli olarak emekli olacak. EYT’de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar emekli olup maaş bağlanacak. Yasa teklifinin şubat ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Mart ayında ise ilk maaşlar alınacak. Peki EYT sonrası herkes aynı maaşı mı alacak? EYT emekli maaşı nasıl hesaplanacak?