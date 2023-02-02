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Ekonomi

EYT teklifi bugün komisyonda görüşülecek

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenleme hayata geçtikten sonra hak sahipleri, emeklilik için başvuru yapabilecek.

09:28 . 2/02/2023 Perşembe
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Arşiv

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Görüşmelerde ilgili bakanlıkların, işçi ve işveren kuruluşlarının dernek ve platformlarından da temsilciler olacak. Kanun teklifi komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirilecek. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak.

9 bin prim günüyle yasadan yararlanılacak

SSK'lı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 gün arasında değişen prim günleriyle emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Maaşlar ne zaman ödenecek?

Maaşlar dilekçe verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. İlk maaşlarının mart ayında ödenmesi planlanıyor.



#EYT
#ankara
#TBMM
1 saat önce
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EYT teklifi bugün komisyonda görüşülecek
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