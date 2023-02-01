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Ekonomi

EYT teklifi yarın komisyonda görüşülecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Emeklilik için başvurular da düzenlemenin yasalaşmasının hemen ardından başlayacak.

14:13 . 1/02/2023 Çarşamba
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Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

EYT'de süreç nasıl işleyecek?

Peki bundan sonra EYT'de süreç nasıl işleyecek? AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti: "Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşamasına gelecek. Dolayısıyla da Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve kişiler yeni şartlarla 8 eylül 1999 öncesi işe girenler emekli olma imkanına kavuşacaklar. Emeklilik müracaatı da bu andan sonra başlayacak"

Başvurular ne zaman yapılacak?

EYT'de yaş sınırı aranmayacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler SGK ve e-Devlet'ten başvurabilecek. Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek. Teklifin bu ay içinde yasalaşması, EYT'lilere ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.


EYT emeklilik erkek ve kadınlar için prim gün sayısı kaç?
EYT emeklilik erkek ve kadınlar için prim gün sayısı kaç?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. EYT yasasıyla ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Emeklilik düzünlemesinden 5 milyona yakın kişi yararlanacak. Şubata başvuranlar marta maaşlarını alacak. Çalışma yılı ve prim gününü dolduran herkes, yaş koşuluna takılmadan emekli olabilecek. 1999 tarihinden önce sigortalı olan, fakat emeklilikte yaşa takılan biri 3600 gün prim ödeme şartı ile birlikte yaş şartını yerine getirdiği takdirde emekli olabilir. Peki EYT emeklilik için kaç gün gerekiyor? EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ilişkin emeklilik tablosu.


#eyt
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1 saat önce
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EYT teklifi yarın komisyonda görüşülecek
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