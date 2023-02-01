EYT teklifi yarın komisyonda görüşülecek

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

EYT'de süreç nasıl işleyecek?

Peki bundan sonra EYT'de süreç nasıl işleyecek? AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti: "Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşamasına gelecek. Dolayısıyla da Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve kişiler yeni şartlarla 8 eylül 1999 öncesi işe girenler emekli olma imkanına kavuşacaklar. Emeklilik müracaatı da bu andan sonra başlayacak"

Başvurular ne zaman yapılacak?

EYT'de yaş sınırı aranmayacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler SGK ve e-Devlet'ten başvurabilecek. Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek. Teklifin bu ay içinde yasalaşması, EYT'lilere ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.







