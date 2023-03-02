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Ekonomi

EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı

Milyonlarca EYT'linin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek. TÜİK’in 2022 yılı gayrisafi yurt için hasıla büyümesini açıklamasıyla, milli gelirdeki artıştan dolayı EYT’lilerin emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak.

14:06 . 2/03/2023 Perşembe
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. Yasa kapsamındakiler emekli olabilmek için mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.

Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlere EYT düzenlemesiyle emekli olacakların maaşına büyüme zammı yapılacak.

Milyonlarca EYT'linin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Yüzde 1,68'lik artış

Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak.
Habertürk
'te yer alan habere göre, ocak ayından sonra emekli olanların maaşı, büyüme oranının yüzde 30’una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak.

Maaş hesabı nasıl?

Emekli maaşları, sigortalının çalışma yaşamı süresince SGK’ya bildirilen prime esas kazançlarının güncel tutarıyla belirleniyor. Bu kazançlar, yıllık TÜFE artışının tamamı ve yıllık büyümenin yüzde 30’u esas alınarak güncelleniyor.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar, SGK'nın emekli maaşı hesaplama uygulamasında şu anda gördükleri maaş tutarının üstüne yüzde 1,68 zam alacak.

Mevcut görüntülenen maaşlar, yüzde 1,68 zamlı hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak.

EYT yasasından ayrı olarak emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra verenlerin maaşında da bu oranda artış olacak.


Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2023 Perşembe maç programı

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#EYT
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#maaş
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EYT'linin emekli aylığına milli gelir zammı
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