Ekonomi Faizler düştü konutta yüzde 525lik artış yaşandı
EMLAK

Faizler düştü konutta yüzde 525'lik artış yaşandı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, son aylarda politika faizlerinde yapılan indirimlerin etkisiyle, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 6,3 katına çıkarak (yüzde 525,1) 8 bin 65'ten 50 bin 411'e yükseldi ve tüm zamanların en yüksek ekim ayı satış performansı elde edildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Konut projesi
Foto/arşiv: Konut projesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini üç toplantıda 1000 baz puan indirdi.

Söz konusu indirimlerle faiz oranı yüzde 14'e gerilerken, bu durum inşaat sektörünü de olumlu etkiledi.

Kamu bankalarının ağustos ayı başından geçerli olmak üzere konut faizlerini düşürmesi ve daha sonra özel bankaların da buna katkı vermesi ipotekli konut satışlarını önemli oranda artırdı.

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143 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bankaların konut faizlerini aşağı çektiği ağustos ayına kadar toplam 95 bin 949 ipotekli konut satılırken, faiz indirimlerinin etkisini göstermeye başladığı ağustos-ekim döneminde söz konusu rakam 142 bin 370 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI REKORU

İpotekli konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 6,3 katına çıkarak (yüzde 525,1) 8 bin 65'ten 50 bin 411'e ulaşırken, söz konusu rakam tüm zamanların ekim ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

  • Öte yandan geçen yılın ekim ayında yüzde 5,5 olan toplam konut satışları içinde ipotekli olanların payı, bu yılın aynı ayında yüzde 35,3'e yükseldi.

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