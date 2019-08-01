Faizler yüzde 1'in altına indi: Aylık taksit 500 TL düşecek

Merkez Bankası'nın son toplantısında faizleri yüzde 24'ten 425 baz puanlık indirim ile yüzde 19,75'e çekmesinin ardından kredilerde beklenen ilk indirim haberi Ziraat Bankası'ndan geldi.

YÜZDE 1'İN ALTINDA

Bankadan yapılan açıklamada konut kredisinde faiz oranlarının 180 ay vadede 500 bin TL'ye kadar yüzde 0,99'a indirildiği açıklandı. Bankanın indirim öncesi konutta kredi faiz oranları 120 ay için yüzde 1,51 seviyesinde bulunuyor.

KONUT TARAFINI HAREKETLENDİRECEK

Kredi faizlerindeki indirim, uzun süredir faizlerin aylıkta kimi bankalarda yüzde 3'e yaklaşmasından dolayı satışların bıçak gibi kesildiği konut sektörünü yeniden canlandıracak.

Konut satış istatistiklerine göre haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi.

EKONOMİ Ziraat Bankası konutta faizleri yüzde 1'in altına indirdi

AYLIK TAKSİT 500 TL DÜŞECEK

180 ay vadeli yüzde 0,99 faizli konut kredisinde 100 bin TL için aylık bin 192 TL taksit çıkıyor. 15 yılın sonunda ödenecek toplam tutar ise 214 bin TL'yi bulurken faiz bedeli ise 114 bin TL olarak yansıtılıyor.

Mevcut konut kredilerinde faizlere bakıldığında en düşük oranın yüzde 1,49 ile ICBC, Vakıfbank ve Akbank'ta olduğu görülüyor. Ancak vade tarafında konutta maksimum 120 ay planlama yapılabiliyor.

Yüzde 1,49 ile çekilen konut kredisinde aylık ödeme bin 794 TL olarak çıkıyor. 10 yıl sonunda ödenecek rakam 217 bin TL olarak hesaplanıyor.

BAKAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki son 1 yılını değerlendiren Bakan Berat Albayrak, faizlerdeki indirimin bu hafta içerisinde kredilere yansıyacağını dile getirirken , konut kredi faizlerindeki vadelere yönelik de 10 yılın üzeri vadelerin sinyalini de vermişti.

REKLAM