Faizsiz finansa ilgi artırılacak

Ekonomi yönetimi, faizsiz finans sisteminin gelişimi için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, faizsiz finansın işleyişi ve finansal ürünleri hakkında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi sağlanacak. Bu maksatla kamu spotları çekilerek, faizsiz finans sistemine ilişkin farkındalık oluşturulacak.
KÜRESEL DEVLERLE İŞ BİRLİĞİ
Risk paylaşımına dayalı yeni ürünler geliştirilerek, Türkiye'nin katılım finans alanında merkez ülke konumuna gelmesi sağlanacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarla stratejik işbirlikleri kurulacak. Türkiye Katılım Finans Kuruluşları Birliği adında yeni bir merkezi birimi kurulacak.