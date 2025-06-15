Zeytin ağaçları taşınarak ekonomiye kazandırıldı

Türkiye’de enerji ihtiyacının hızla arttığı bir dönemde, yerli kaynaklarla üretim yapan termik santrallerin önemi yeniden gündemde. Bu süreçte en çok tartışılan konulardan biri ise zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetleri. Oysa uzmanlar, doğru planlama ve bilimsel yöntemlerle zeytin yetiştiriciliği ile madenciliğin bir arada sürdürülebileceğini söylüyor. Ege Bölgesi'nde yürütülen uygulamalarda, altyapı ve enerji projeleri nedeniyle taşınan zeytin ağaçlarının yeni yerlerinde hem yaşamlarını sürdürdüğü hem de verimlerinin arttığı görülüyor. Yer altı ve yer üstü zenginliklerin birlikte var olabilmesi, ülkemiz için beka meselesi.