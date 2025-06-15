Zeytin ağaçları taşınarak ekonomiye kazandırıldı

Türkiye’de enerji ihtiyacının hızla arttığı bir dönemde, yerli kaynaklarla üretim yapan termik santrallerin önemi yeniden gündemde.
Türkiye’de enerji ihtiyacının hızla arttığı bir dönemde, yerli kaynaklarla üretim yapan termik santrallerin önemi yeniden gündemde. Bu süreçte en çok tartışılan konulardan biri ise zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetleri. Oysa uzmanlar, doğru planlama ve bilimsel yöntemlerle zeytin yetiştiriciliği ile madenciliğin bir arada sürdürülebileceğini söylüyor. Ege Bölgesi'nde yürütülen uygulamalarda, altyapı ve enerji projeleri nedeniyle taşınan zeytin ağaçlarının yeni yerlerinde hem yaşamlarını sürdürdüğü hem de verimlerinin arttığı görülüyor. Yer altı ve yer üstü zenginliklerin birlikte var olabilmesi, ülkemiz için beka meselesi.
UZMANLAR NE DİYOR?
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytin ağaçlarının doğru yöntemle taşındığında yeniden ürün verdiğini, her yaşta taşınmasının mümkün olduğunu ve İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere dünyada pek çok örnek olduğunu belirtiyor.
ALTERNATİFİ YOK
Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülendam Tümen ve ekibinin 2024 raporuna göre, madencilik faaliyetleri rezervin bulunduğu yerde yapılmak zorunda; saha alternatifi yok. Alınacak önlemler ve uygun teknolojiyle çevre korunup zeytinler taşınabiliyor. İklim değişikliği nedeniyle yakın gelecekte 400 rakım altındaki zeytinliklerin verim kaybedeceğini, bu nedenle taşınmalarının sektörü korumak için zorunlu hale gelebileceğini vurguluyor.