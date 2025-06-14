Kamu işçisine zam teklifi belli oldu

Daha önce 3 defa yapılan görüşmenin ardından dün yeniden bir araya gelen heyetler, karşılıklı tekliflerde bulundu. Türk-İş yapılan teklifi yetersiz bulurken, ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor. İşçi kesimini temsilen Türk-İş ve Hak-İş’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep etmişti.