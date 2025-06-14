Kamu işçisine zam teklifi belli oldu

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için zam teklifi belli oldu. Buna göre 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu.
Daha önce 3 defa yapılan görüşmenin ardından dün yeniden bir araya gelen heyetler, karşılıklı tekliflerde bulundu. Türk-İş yapılan teklifi yetersiz bulurken, ikinci bir teklifin yapılmasını bekliyor. İşçi kesimini temsilen Türk-İş ve Hak-İş’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep etmişti.
TEKLİF HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
Teklifin ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bize verilen teklif bizleri gerçekten hayal kırıklığına uğrattı bizim bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Arabuluculuk sefası bittiğinde, grev sürecine girme durumumuz var. Yarından tezi yok Cumartesi, Pazar ekibini çalıştırarak bize en kısa zamanda ikinci tekliflerini sunmaları lazım, aksi halde biz bunu ne kamuoyuna ne temsil ettiğimiz topluma hiç kimseye anlatamayız” dedi.