Kamu işçileri için ilk zam teklifi bugün

600 bine yakın çalışanı kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla görüşmeler başlamıştı. İşçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerde işveren tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin ilk teklifin Kurban Bayramı’ndan sonra yapılacağını duyurmuştu. Bu çerçevede TÜHİS, ilk zam teklifini bugün saat 14.00'te işçi tarafı olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunacak.





YÜZDE 50 ARTIŞ TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladıkları taslakta, günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemler için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talep edilmişti. Zammın yanı sıra yemek, giyim, yol, evlenme, doğum yardımları ile ısınma ve kira desteği teklifi yapıldı.





PAZARLIK BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre, bugün sadece zam ücretleri hakkında bir teklif verilecek. Yan haklar üzerinden bir teklifin şimdilik olmayacağı kaydedildi. Teklifte yüzde 50’nin altında bir rakam söyleneceği ve pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.



