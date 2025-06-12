Toplu iş sözleşmesi teklifi için tarih belli oldu: 600 bin kamu işçisi bu haberi bekliyordu

Toplu sözleşme görüşmeleri, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının, ortak taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuş bu çerçevede, şimdiye kadar taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Gözler sunulacak ilk teklife çevrilirken binlerce işçinin beklediği tarih belli oldu. İşte detaylar.
2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren zam teklifi için gözler gelecek açıklamaya çevrilirken beklenen tarih açıklandı. Kamu işveren heyeti, ilk resmi teklifini yarın açıklayacak.
600 bin kamu işçisi bu haberi bekliyordu
Türkiye genelinde 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken Şubat ayında taleplerini açıklayan işçi tarafı, gelecek ilk zam teklifine odaklandı. Toplu sözleşme görüşmeleri, memur maaş artışlarını da etkileyecek kritik bir süreci kapsıyor.
İşçimizin emeği gibi birçok faktör hassasiyetle değerlendiriliyor
Bakan Işıkhan konuya dair yaptığı son açıklamada toplu sözleşme sürecinin çok yönlü bir zemine sahip olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:
“600 bin işçinin ücretinin ve sosyal haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Bu süreç; enflasyon, kamu mali dengeleri, işverenin sürdürülebilirliği ve işçimizin emeği gibi birçok faktörün hassasiyetle değerlendirildiği bir dengeyi gerektiriyor.Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, emeği koruyan ve ekonomiyi gözeten bir sistemle ilerliyoruz.”
En düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması,
2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam, sonraki 6 aylık dönemler için yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı yer alıyor.