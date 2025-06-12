Toplu iş sözleşmesi teklifi için tarih belli oldu: 600 bin kamu işçisi bu haberi bekliyordu

Bakan Işıkhan konuya dair yaptığı son açıklamada toplu sözleşme sürecinin çok yönlü bir zemine sahip olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“600 bin işçinin ücretinin ve sosyal haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Bu süreç; enflasyon, kamu mali dengeleri, işverenin sürdürülebilirliği ve işçimizin emeği gibi birçok faktörün hassasiyetle değerlendirildiği bir dengeyi gerektiriyor.Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, emeği koruyan ve ekonomiyi gözeten bir sistemle ilerliyoruz.”