Sanayisiz büyüme modeli düşünülemez

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı dün İstanbul'da gerçekleştirildi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye’de 2025 yılının ilk çeyreği için açıklanan büyüme verilerine bakıldığında ekonomideki yavaşlamanın teyit edildiğini gördüklerini belirtti. Turan, "Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’da (GSYH) yıllık bazda yüzde 2’lik büyümeye karşılık, imalat sanayii yüzde 2,4 küçüldü. Sanayideki performans zayıflığı sadece bu son çeyreğin meselesi değil. Bir süredir büyümeyi sanayi üretimi dışındaki faaliyetler sürüklüyor. 2022’den bu yana GSYH yüzde 4,5 artarken, sanayi yüzde 1,1 ve tarım ise yüzde 1 büyüyor. Hiç şüphesiz Türkiye gibi büyük bir ekonomi için sanayisiz büyüme modeli elbette düşünülemez" açıklamasında bulundu.





GÜMRÜK BİRLİĞİ ACİL GÜNCELLENMELİ

Ekonominin sadece para politikasından ibaret olmadığının altını çizen Turan, "Para politikaları ile elde edilebilecek kazanımlar gerekli, fakat yeterli değil. Ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri de hayata geçirmeliyiz. Enflasyonla mücadele devam ederken, reel sektörün sıkıntılarını aşma ve hane halkı refahını güçlendirme yollarını bulmak önemli" ifadelerini kullandı. 30 yaşına giren Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin, en acil ihtiyaç olarak ortaya çıktığına da dikkat çeken Turan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini de vurguladı.





ENFLASYONLA BİRLİKTE FAİZLER DE DÜŞER

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da yükselen reel faizin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini ancak enflasyonu düşürme yönünde katkı verebildiğini aktardı. Aras, şunları kaydetti: "Düşen enflasyonla birlikte faizler de inecektir. Bu sürecin uzamasının sanayici açısından önemli bir yük oluşturduğu açıktır. Buradan tek çıkış yolu kalıcı düşük enflasyondur. Türkiye'nin dış borç sürdürülebilirlik problemi yoktur. 2024 sonu itibarıyla kamu dış borcunun GSYH'ye oranı yüzde 19, özel sektör dahil tüm dış borcumuzun GSYH'ye oranı yüzde 39 ile makul düzeydedir. Bu nedenledir ki bankacılık kesimi ve özel sektör dış borç bulmakta zorlanmamaktadır. Sorun kaynakların verimsiz kullanımındadır. Önümüzdeki dönemde, uygulanan ekonomik programı güçlendirerek devam etmeliyiz."



