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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

11:3615/06/2025, Pazar
AA
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Evde Bakım Yardımı
Evde Bakım Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.

Engellilerin, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini belirten Göktaş, söz konusu yardım kapsamında, hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını aktardı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aylık ortalama 540 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

#evde bakım yardımı
#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
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