Ekonomi FETÖden TMSFye geçen Boydak Holdingin yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ

FETÖ'den TMSF'ye geçen Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

Kayseri’de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaların içinde bulunduran ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ nedeniyle kayyum atanarak TMSF kontrolüne geçen Boydak Holding’in adı Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi.

Haber Merkezi DHA
Boydak Holding'in yeni ismi Erciyes Anadolu Holding oldu
Boydak Holding'in yeni ismi Erciyes Anadolu Holding oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2016'dan bu yana yönetilen Boydak Holding'de isim değişikliğine gidildi. Şirketin yeni isminin, düzenlenen törenle Erciyes Anadolu Holding olduğu duyuruldu.

DHA
Boydak Holding'in ismi Erciyes Anadolu holding olarak değiştirildi.
  • Kayseri'de kurulu olan, çeşitli markaların içinde bulunduğu Boydak Holding'e, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016 yılının Ağustos ayında kayyum heyeti atandı. Holding, daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla TMSF'ye devredildi. O dönemden itibaren TMSF tarafından yöneltilen holdingde isim değişikliğine gidildi. Holdingin yeni ismi, Erciyes Anadolu Holding oldu.

TMSF'DE YÜZDE 90 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ

Şirketin isim değişikliğiyle ilgili TMSF Başkanı Muhittin Gülal, holding binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda holdingin istatistiklerine değinen Gülal, "Holding, TMSF'ye geçtiği 2016 yılından bu yana sürekli olarak yükselen biri büyüme ve başarı grafiği çizmiştir. Bizler için öncelikli ve değişmeyen hedef ülke ekonomisine sağladığımız katkıdır. Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılı Ağustos ayında TMSF tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 2016 yılının Ocak- Eylül döneminde 533 milyon TL olan faaliyet karlılığı, 2019 yılı aynı dönemde (Ocak- Eylül) yüzde 90,8 büyümeyle 1 milyar 17 milyon TL'ye yükselmiştir" dedi.

'ERCİYES DAĞI, YENİ İSMİMİZİ OLUŞTURDU'

TMSF Başkanı Gülal, holding olarak faaliyet ve yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini kaydederek, "2016 yılı Ocak- Eylül 4,7 milyar TL olan toplam ciromuz, yüzde 83'lük artışla 2019 yılı Ocak- Eylül döneminde 8,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Grubun 2016 yılındaki Ocak- Eylül kombine vergi incesi karı 615 milyon TL'den yüzde 80,3'lük artışla 2019 Ocak- Eylül döneminde 1 milyar 109 milyon TL'ye yine aynı dönem içinde 2016- 2019 Ocak ve Eylül'de ödenen vergiler ise yüzde 81,6'lık artışla 305 milyon TL'den 554 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu rakamlar yeni umutları, yeni hedefleri ve bu büyüklüğe yakışır biri isim değişikliğini de beraberinde getirdi. Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hakim olan 'Erciyes Dağı' yeni ismimizi oluşturdu. Yeni ismiyle 'Erciyes Anadolu Holding', 8 ayrı sektörde 35 şirketiyle faaliyet gösteren ve neredeyse faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliği taşıyan markalarıyla ulusal ve uluslararası alandaki güçlü büyümesine devem edecektir" diye konuştu.

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