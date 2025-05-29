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Fiyat ayarlaması beklenen enflasyona göre yapılmalı

Fiyat ayarlaması beklenen enflasyona göre yapılmalı

Ekonomi Servisi
04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
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İLKE Vakfı İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından hazırlanan “İktisat İzleme Raporu 2024” açıkladı.

Raporda, küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin etkilerinin devam ettiği, buna rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ihracat kapasitesi ve esnek üretim yapısıyla pozitif büyüme çizgisini koruduğuna dikkat çekildi. Raporda, “gelir dağılımı eşitsizliği”, “yüksek enflasyon” ve “cari işlemler açığı” konularının çözülmesi gereken kritik sorunlar olduğu ifade edildi.

GELECEĞE BAKMALIYIZ

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan ekonomist Bekir Eren, “Dezenflasyon sürecinin hızlanması için maliye politikasının sıkılaşması gerekmektedir. Kira ve eğitim gibi sektörler ile kamunun yeniden değerleme oranındaki artışlarda geçmiş enflasyona endeksleme yapılması katılığa yol açmaktadır. Fiyat ayarlamalarının beklenen enflasyona göre yapılması faydalı olacaktır” dedi. İsa Yılmaz ise “Türkiye, bölgesel fırsatları değerlendirebilmek için korumacı küresel trendlere karşı stratejik ticaret ortaklıklar artırmalı. Sanayileşme politikaları, finansallaşma sürecini tersine çevirecek reel üretim odaklı ve refahı yaygınlaştırıcı bir hedefle yürütülmelidir” dedi.



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