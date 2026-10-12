Fon yasası komisyonda

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, ödeme hesaplamalarının yanı sıra fon varlıklarının geri kazanılması ve sorumluların mal varlıklarından tahsilat yapılmasına ilişkin düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor. Yoğun tartışmaların yaşanması beklenen toplantıda, tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonundaki mağduriyetlerin giderilmesi ve yatırımcıların alacaklarının hesaplanmasına ilişkin düzenlemeler ele alınacak.

NİHAİ RAKAM HENÜZ HESAPLANAMADI

Teklifin etki analizine göre, para piyasası fonlarında yaklaşık 199 bin, serbest ve hisse senedi fonlarında ise yaklaşık 341 bin yatırımcının net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunuyor. Ancak bu rakamlar nihai değil. Yatırımcı başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme öngören teklif kapsamında, herkese aynı tutarda ödeme yapılmayacak. Her yatırımcının fondaki net yatırım tutarı ve hak edişi MKK tarafından hesaplanacak. SPK'nın etki analizinde, 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı bilgisi de yer alıyor. Ayrıca SPK'nın yaklaşık 1.500 devam eden dava dosyası bulunduğu, fon tasfiyesinden kaynaklanabilecek davalarla bu sayının mevcut dosya yükünün en az 10 katına ulaşabileceği belirtiliyor.

Ekonomi

Küresel piyasaların gözü gelecek haftanın enflasyon verilerinde

Ekonomi

Emre Gökdemir: Göç ve nüfus artışı konut projelerini şekillendiriyor

Ekonomi

Türkiye’nin yaş sebze ihracatı 9 ayda 822 milyon doları aştı