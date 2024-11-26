Geleceğin mobilyasını şekillendiriyoruz

Doğanlar Mobilya Grubu, geleceğin mobilyası vizyonuyla, doğa ve insan odaklı ürünler üretmeyi misyon olarak belirledi. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterlerini iş süreçlerine entegre eden şirket, performansını her yıl ileriye taşıyor. Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda topluma ve gezegene olan sorumlulukları da ön planda tuttuklarını söyledi. Geleceğin mobilyası vizyonumuzla, doğa ve insan odaklı ürünler ürettiklerini dile getiren Doğan, “Sorumlu tedarikten, doğayla uyumlu üretime, sürdürülebilir yaşam alanlarına ve paydaşlarımızla iş birliğine kadar her adımda etik değerlerimizle hareket ediyoruz. Çalışanlarımızın desteğiyle geleceğe uzanan mobilyalar üretiyoruz” şeklinde konuştu.





Doğtaş Biga Üretim Tesisi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAKLARLA ÇEVRECİ ÜRETİM POLİTİKASI

Doğanlar Mobilya Grubu olarak, doğal ekosistemlere olan bağımlılıklarının ve bu ekosistemleri koruma sorumluluklarının farkında olduklarını belirten İsmail Doğan, şunları söyledi: “Ham maddelerimizi sürdürülebilir kaynaklardan temin etmeyi, ormansızlaşmanın önüne geçmeyi ve biyoçeşitliliği koruma ilkesiyle hareket etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Doğtaş ve Kelebek markalarımız ormansal kaynakların sürdürülebilir yönetimini teşvik eden FSC-COC: Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesi’ne sahipler. Aynı zamanda her yıl bir biyoçeşitlilik projesi hayata geçirme hedefimiz bulunuyor.”





2050’DE HEDEF NET SIFIR KARBON EMİSYONU

Doğal kaynaklardan elde edilen ham maddelerle üretim yaparken çevresel sorumluluğu göz önünde bulundurduklarına değinen Doğan, “Bu nedenle, üretim süreçlerimizde kullanılan tüm malzemelerin çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilirlik stratejileri geliştiriyoruz” dedi. İsmail Doğan, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflerken, 2030’a kadar lojistik filosunun yarısını sıfır emisyonlu araçlarla yenilemeyi planladıklarını açıkladı. Doğan, tüm bu süreçler sayesinde karbon ayak izini en aza indirerek daha sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını kaydetti.





Küresel arenada insan odaklı yaklaşım imzası

Doğanlar Mobilya Grubu, 2011'de imzaladığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile bu sözleşmeye gönüllü olarak taraf oldu. Birçok firmanın taraf olduğu bu sözleşmeye imza atan ilk ve tek mobilya üreticisi olan şirket, ‘tüm iş süreçlerinde, günlük aktivitelerinde, uygulama ve projelerinde insan ve çevre odaklı yaklaşımını; sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile sürdürme’ gerekliliğini yerine getirme taahhüdü veren dünya ekonomi devlerinin arasında yerini aldı.





Yeşil dönüşümü sağlamakta kararlıyız

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçiş konusundaki politikalarını da değerlendiren Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, bu dönüşümü gerçekleştirme noktasında kararlı olduklarını söyledi. Doğan yapılan çalışmaları şöyle özetledi: “2023’te Biga ve Düzce tesislerimizde elektrikli forkliftlere ve şarj istasyonlarına yatırım yaptık. GES projelerimiz ile toplamda 9.524 kWp yenilenebilir enerji üretim potansiyeli sağladık. Bu kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 yıl süreli Yatırım Teşvik belgelerimizi aldık. Fosil yakıtlı araçlarımızı da elektriklilerle değiştirerek filomuzun büyük bir kısmını yeniledik. Bu sayede karbon emisyonlarımızı azaltarak çevreye daha duyarlı hale geldik.”





DÖNGÜSEL TASARIM KILAVUZU HAZIRLANIYOR

Ürünlerin yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak, döngüsel ekonomi ilkelerine uygun tasarımlar oluşturduklarını belirten İsmail Doğan, “Atık oluşumunu azaltmak, kaynakları verimli kullanmak ve ürün ömrünü uzatmak için çalışıyoruz. 2025’te hazırlayacağımız Döngüsel Tasarım Kılavuzu ile tüm koleksiyonlarımızı bu doğrultuda şekillendireceğiz. 2026 yılından itibaren ise her yıl bir koleksiyonumuzu Döngüsel Tasarım Kılavuzu çerçevesinde oluşturmayı planlıyoruz Geri dönüştürülmüş, organik ve biyobozunur malzemeler kullanarak ürünlerimizin çevresel etkisini azaltıyoruz” şeklinde konuştu.





Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan

Çalışan eşitliği olmazsa olmaz

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, her çalışanın eşit fırsatlara sahip olduğu bir ortam hazırlamak için kararlı olduklarını dile getirdi. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayarak, insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele konularında 10 ilkeye uyma sözü verdiklerini kaydeden Doğan, “Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayarak, kadınların ekonomik yaşamda her düzeyde yer alabilmelerini destekleme taahhüdünde bulunduk” dedi.





KADIN YÖNETİCİ ORANINI YÜZDE 25’E ÇIKARACAĞIZ

Çeşitliliği, eşitliği ve çalışan memnuniyetini artırma taahhütleri doğrultusunda çeşitli hedefler belirlediklerini vurgulayan Doğan, şöyle konuştu: “Özellikle kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik stratejik hedeflerimizden biri, 2027 yılına kadar kadın yönetici oranını yüzde 19’dan yüzde 25’e çıkarmak. 2023 yıl sonu itibarıyla, Doğanlar Mobilya Grubunda beyaz yaka pozisyonlarında çalışanlardaki kadın oranı yüzde 47, Yönetim Kurulundaki kadın oranı ise yüzde 43 olarak gözlemlendi. Doğanlar Mobilya Grubu olarak, ‘Geleceğin Mobilyası’ vizyonumuz doğrultusunda Türkiye ve bölgenin lider mobilya üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Her adımda paydaşlarımızdan aldığımız güçle ve etik ilkelere bağlı kalarak geleceğe uzanan mobilyalar üretme amacıyla hareket etmeye devam edeceğiz.”











