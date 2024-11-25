Türkiye 2025’te de bir milyonu geçecek

Peugeot markanın en büyük modeli olan ve yenilenen 5008’i İstanbul’da tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, otomotivde yılsonu ve gelecek seneyi değerlendirdi.





100 PEUGEOT’NUN 6’SINI TÜRKİYE SATTI

Peugeot’nun 150 ülkede satış yapan bir marka olduğunu belirten Gupse Kaplan, “Stellantis Grubu satışlarının tüm dünyada 5’te 1’ini, Avrupa satışlarının ise 3’te 1’ini tek başına yapıyor. Hali hazırda 2024 yılının ilk 10 ayı sonunda ise globalde yaklaşık 900 bin adetlik satış başarısı elde edildi. Türkiye’de ise geçene sene olduğu gibi 70 bin ve üzeri performans sergilemek istiyoruz. Ekim ayı sonu itibarıyla baktığımızda içinde bulunduğumuz Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en çok Peugeot satılan ülkesiyiz. Peugeot Türkiye olarak Ortadoğu ve Afrika bölgesinde bir numarayız. Tüm global Peugeot satışlarının Türkiye olarak yüzde 6’sını oluşturuyoruz ve yine bağlı bulunduğumuz bölgemizin satışlarının yüzde 60’nı Peugeot Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.





DOĞRU BİR VİZYONLA PAZARI TAHMİN EDİYORUZ

Sene başında yaptıkları açıklamada bu yıl pazarın 1 milyonu geçeceğini vurguladıklarını söyleyen Kaplan, “Bu noktada genel pazar öngörümüz konusunda sene başından grup olarak da marka olarak da doğru bir vizyonla tespit yaptığımızı söyleyebilirim. Biz baştan beri zaten olumlu konuşuyorduk. Yani aslında 2025’i konuşmak için henüz biraz erken ama genel bir yorum yapacak olursam bence Türkiye pazarı artık normal şartlar altında 1 milyon bandına oturdu. Bu yıl yine toplam satışların yüzde 10’unun elektrikli olacağını ve pazarın 100 binin üzerinde elektrikli satacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





11 AYDA 11 MODELİMİZİ YENİLEYEREK SATIŞA SUNDUK

Bu yıl 11 ayda 11 yeni model tanıtımı yaptıklarını ifade eden Peugeot Türkiye Genel Müdürü Kaplan, “2024 yılı bir dönüşüm demekti bizim için. Geçtiğimiz yıl satışlarımızın yüzde 60’nı oluşturan modellerimiz bu yıl yenilendi. Neredeyse her segmentte yeni bir model lanse ettik diyebiliriz. Kasım ayı itibarıyla 2008 modelimiz ile B-SUV lideriyiz ve Türkiye’de satılan toplam tüm SUV’lere baktığımızda en çok tercih edilen ikinci markayız. Peugeot 408 ile dünyada lideriz. Fransa’nın da içinde bulunduğu tüm 408 satan ülkeler arasında birinci sıradayız. Yeni Rifter ve Partner kendi segmentlerinde hali hazırda lider konumdalar” değerlendirmesini yaptı.





YENİ 5008’İN FİYATI 2 MİLYON 580 BİN TL

Peugeot Türkiye, 7 koltuklu SUV segmentindeki yeni modelleri 5008 ve tamamen elektrikli E-5008’i Türkiye’de satışa sundu. Peugeot 5008 modeli, 4,79 metre uzunluğu, 2,89 metrelik aks mesafesi ve modern tasarımıyla dikkati çekiyor. 5008’in hibrit versiyonu, 136 beygir gücündeki benzinli motorunu 48V elektrikli destekle birleştirirken, tamamen elektrikli E-5008 modeli ise 210 beygir gücünde motoru ve 472 kilometrelik menziliyle çevreci ve verimli bir seçenek sunuyor. E-5008’in bataryası hızlı şarj özelliğiyle 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Yeni Peugeot 5008, 2 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatlarla, tamamen elektrikli E-5008 ise 2 milyon 750 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.











