EN YAKIT kullanıcı odaklı lokasyonlarda

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, kullanıcı odaklı yeni lokasyonları radarına aldı. Türkiye'nin tamamını kapsama hedefi doğrultusunda şirketin yatırım ekipleri kullanıcı taleplerini analiz ederek yeni istasyonlarını devreye alıyor. Şirket özellikle yeni açılan otoyolların ilk şarj istasyonlarını açarak dikkatleri üzerine çekiyor.





EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses “Şu anda Türkiye genelinde 180’i aşkın cihaz ve 65’ten fazla şehirdeki ağımızla büyümeye devam ediyoruz. Her yeni gün, sahada keşfettiğimiz yeni lokasyonlarla altyapımızı daha da güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses

TERZİ USULÜ LOKASYON

Türkiye’nin dört bir yanında elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet sunmak için var güçle çalıştıklarını anlatan Şenses “Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki yatırım müdürlerimizle, kullanıcılarımızın taleplerini dikkatle dinliyor, uygun lokasyonları araştırıyor ve analiz ediyoruz” diye konuştu.

DOĞRU NOKTALARDA VARIZ

Şenses “Her gün kendimize ‘Kullanıcılarımız için daha fazla ne yapabiliriz?’ sorusunu soruyor ve bu anlayışla, kendimizi sürekli geliştirerek kullanıcılarımıza önemli iş birliği avantajları sunmayı ve doğru lokasyonlarda yer almayı hedefliyoruz. Saha ekiplerimizle yaptığımız detaylı analizler ve kullanıcı odaklı yaklaşımımız sayesinde, enerji altyapısını güçlendirmek ve şarj istasyonu ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak için çalışıyoruz” dedi. Şenses şarj istasyonu açarken kullanıcı geri bildirimlerine büyük önem verdiklerini de söyledi.

KOLAY ERİŞİM İMKANI