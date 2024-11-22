EN YAKIT kullanıcı odaklı lokasyonlarda

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip EN YAKIT, kullanıcı odaklı yeni lokasyonları radarına aldı. Türkiye'nin tamamını kapsama hedefi doğrultusunda şirketin yatırım ekipleri kullanıcı taleplerini analiz ederek yeni istasyonlarını devreye alıyor. Şirket özellikle yeni açılan otoyolların ilk şarj istasyonlarını açarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Türkiye’nin dört bir yanında elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet sunmak için var güçle çalıştıklarını anlatan Şenses “Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki yatırım müdürlerimizle, kullanıcılarımızın taleplerini dikkatle dinliyor, uygun lokasyonları araştırıyor ve analiz ediyoruz” diye konuştu.
Şenses “Her gün kendimize ‘Kullanıcılarımız için daha fazla ne yapabiliriz?’ sorusunu soruyor ve bu anlayışla, kendimizi sürekli geliştirerek kullanıcılarımıza önemli iş birliği avantajları sunmayı ve doğru lokasyonlarda yer almayı hedefliyoruz. Saha ekiplerimizle yaptığımız detaylı analizler ve kullanıcı odaklı yaklaşımımız sayesinde, enerji altyapısını güçlendirmek ve şarj istasyonu ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılamak için çalışıyoruz” dedi. Şenses şarj istasyonu açarken kullanıcı geri bildirimlerine büyük önem verdiklerini de söyledi.
Şenses “Beklentileri her zaman ön planda tutarak, hem şehir merkezlerinde hem de uzun mesafeli yolculuklarda kolay erişilebilir noktalar oluşturuyor, teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek, sürdürülebilir enerji çözümlerimizi sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Şenses böylece EN YAKIT olarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı ve çevre dostu çözümlerle sürdürülebilir bir geleceğin parçası olmayı hedeflediklerini belirtti.