Gençlere evlenme kredisi yasalaştı

Aile ve Gençlik Fonu Yasası, Meclis'ten geçti. Yasanın gerekçesinde yer alan 'aile müessesesinin korunması ve güçlendirilmesi' ifadesinden hareketle, fon kaynaklarının genç yatırımcılara ve kadın girişimcilere açılması da mümkün. Bu bağlamda, Fon, gençlere ve kadınlara yönelik desteklerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için faizsiz ya da düşük faizli kredi olanağı da sunma hakkına da sahip.

FON 2024 BAŞINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan Aile ve Gençlik Fonu, 2024 başında çalışmalarına başlayacak. Fondan yararlanmak isteyen çiftler, tüm başvurularını dijital ortamda yapacak. Fon, ilk etapta gençlere evlilik desteği kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin TL faizsiz kredi verecek. Bu rakam enflasyona endeksli olarak yıl bazda güncellenebilecek.

Çerçeve yasa niteliğindeki düzenleme ile sadece genç çiftlere faizsiz evlilik kredisi olanağı sağlanmayacak. Aynı zamanda kadın emeğinin korunması ve genç girişimcilere de faizsiz kredi imkanı da tanınacak. Bu imkanın sağlanmasından fon yönetimi sorumlu olacak.

4 PİLOT İL BELİRLENDİ

Çalışma; çerçeve yasa olarak hazırlandığı için evlik kredisinin miktarı, yaş kriteri ve genç yaşta yapılan ikinci evlilikler gibi detaylar düzenlemede yer almadı. Öte yandan, deprem bölgesinde, afette eşini kaybeden genç çiftler, bu krediden yararlanabilecek. Projenin pilot illeri olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya belirlendi. Bu illerde afette eşini kaybeden gençler ikinci evlikleri için faizsiz kredi kullanabilecek.

Kaynak petrol, doğal gaz ve madenler

Fonun yönetim kurulu Hazine, Aile, Gençlik, Enerji ve Sanayi bakanlıklarından beş bakan yardımcısından oluşacak. Fon kaynakları petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden sağlanan tahsilatın yüzde 20'sinden oluşacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 0 ila yüzde 40 değiştirmekte yetkili olacak. Yeni kaynaklar bulması halinde bu kaynaklardan sağlanan gelirin yüzde 10 kadarı fona aktarılacak.







