GES ve RES'lere süper izin

Yenilebilir enerji kaynaklarını (YEKA) kullanan santrallerin ihale ve onay süreçleri kısaltılacak. Böylece, 2035 yılına kadar 80 milyar dolarlık YEKA yatırımı hayata geçirilecek. Güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinde 32 ila 42 ayı bulan onay ve ihale süreçlerini 3 ila 6 aya kadar indirmesi beklenen 'süper izin' düzenlemesinin Meclis'e gönderileceği öğrenildi. Böylece ilgili bakanlıklara dağıtılan imza yetkisi daha sınırlı bir yapıya indirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazne ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile il özel idarelerine dağıtılmış olan imza yetkisinin EPDK ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda toplanması sağlanacak. Böylece yenilebilir enerji yatırımlarının önündeki bürokratik süreç kısaltılacak. Bu sayede 2035'e kadar RES ve GES kapasitesinin dört katına, yani 120 bin megavata çıkarılacak. Bunun için de 80 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Yatırım akışının güçlenmesi ve yabancı sermayenin çekilmesi için süper yetki düzenlemesi gerekiyor.