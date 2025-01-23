Kayseri Büyükşehir’den bir ilk daha: Toplu ulaşımda 'Rüzgâr Enerji Santrali' projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yenilenebilir ve temiz enerji konusunda gösterdiği hassasiyet doğrultusunda gerçekleştirilen enerji yatırımları içerisinde yer alan RES projesinin hızlı bir şekilde ilerleyerek mekanik kurulumu gerçekleştirildi.

65 katlı bir binaya eşdeğer dev rüzgâr türbinlerinin mekanik montajları yapıldı

Dev türbin parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyatın İzmir Alsancak Limanı’ndan başladığı ve peyderpey Kayseri’ye getirildiği, en büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçaların montajlanarak 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaştığı ve bu yükseklikle 65 katlı bir binaya eşdeğer olduğu dev rüzgâr türbinlerinin üçü de inşa edildi.





Mekanik montajları tamamlanan RES'in, test ve devreye alma çalışmaları devam ediyor.

Belediyecilik anlayışı açısından örnek teşkil eden bir çalışma

Türkiye’ye örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Mevlâ’mıza şükrediyorum. Böyle güzel bir hem temiz enerji bağlamında, yenilenebilir enerji, hem belediyecilik anlayışı açısından örnek teşkil eden bir çalışma” diyerek RES çalışmasının 5 ay içerisinde tamamlanmış olduğunu kaydetti.





Açıklamasında yüklenici firmayı tebrik ettiğini ifade eden Büyükkılıç, hızlı gerçekleşen çalışmada yeni nesil sistemin 21 megavata denk gelen bir enerji üreteceğini söyledi.





Büyükkılıç, eser ve hizmet felsefesiyle belediyecilik yaptıklarının altını çizerek, ”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğimiz bu, uyguladığımız bu. Ülkemize ekonomik olarak ve enerji bağlamında katkıda bulunmak amacıyla bu anlamlı çalışmayı hayata geçiriyoruz” diye konuştu.





“Aşk ile koşan yorulmuyor”

“Şehrimize, insanlarımıza hizmete vesile olduğumuzda adeta uçuyoruz, keyif alıyoruz, severek yapıyoruz. Aşk ile koşan yorulmuyor” diyen Başkan Büyükkılıç, bu anlayış içerisinde hizmet ettiklerini ve dua aldıklarına inandıklarını kaydetti.





Büyükkılıç, AK Partili belediyeler arasında hizmet yarışı olduğuna işaret ederek, “Yatırımcı bir belediyeyiz. Yatırımda Türkiye 1’incisiyiz. Her alanda yapılan yatırımlarla, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için durmaksızın çaba sarf ediyoruz. Hiçbir işe ‘bu bizim işimiz değil’ demeyiz. Elimizi taşın altında koyarız” dedi.





Temiz ve yenilenebilir enerji duyarlılığı

Başkan Büyükkılıç’ın temiz ve yenilenebilir enerji duyarlılığı doğrultusunda Güneş Enerji Santrallerinin yanı sıra Rüzgâr Enerji Santrallerini de gündemine alarak yenilenebilir enerji üretimini çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamdaki faaliyetlerine hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayınlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen Büyükşehir’in RES projesi, Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki ilk RES olma özelliğine sahip proje olarak kayıtlara geçti.





Rüzgâr enerjisinden, gelecek nesiller için sürdürülebilir yeşil ulaşım hedefi