Golda Gıda pazar payını artırıyor

Bera Holding iştiraki olarak 1996 yılında kurulan ve 1997 yılında Karaman’da gıda şehri projesi kapsamında faaliyetlerine başlayan Golda Gıda, geride kalan sürede sektörünün önemli firmaları arasına adını yazdırdı. Golda Gıda, yaklaşık 27 yıldır; irmik, makarna, un, bisküvi-gofret ve bakliyat tesisleri ile üretim, satış, dağıtım ve ihracat faaliyetlerini yürütüyor. Yılda 120 bin ton buğday ve bakliyat işleyen firma, 1.078.000 metrekare açık alan üzerine kurulan yaklaşık 76.082 metrekarelik kapalı alan fabrikasında faaliyetlerini sürdürüyor.





ÜRETİM KAPASİTESİ DÜZENLİ OLARAK GELİŞİYOR

Şirket faaliyetleri hakkında bilgi veren Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Golda Gıda’nın pazar payını artırmayı başardıklarını belirtti. Doğan, şöyle konuştu: “Ana üretim tesislerini ve kapasitelerimizi üretimimizdeki artış ile doğru orantılı bir şekilde kademeli olarak irmik üretimi için buğday kırım kapasitemiz bakımından yıllık 78 bin tonluk kapasiteyi 156 bin tona; makarna üretim kapasitemiz bakımından yıllık 70 bin tonluk kapasiteyi 112 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlara ilave olarak un üretimi için yıllık 90 bin ton buğday kırım kapasitesine, bakliyat için yıllık 24 bin ton üretim kapasitesine ve bisküvi-gofret-marshmallow için yıllık 12 bin ton üretim kapasitesine sahibiz.”





2023 HEDEFLERİNİ TUTTURDUK

Fatih Doğan, Golda Gıda’nın kuruluşundan bugüne dek her yıl düzenli olarak yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırdığını dile getirdi. Geçtiğimiz 2023 finansal yılı bakımından ise Golda Gıda nezdinde koydukları hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Doğan, “Piyasa dalgalanmaları ve regülasyonlar gibi zorluklarla karşılaştık ancak deneyimli ve profesyonel ekibimizle birlikte bu süreci başarıyla tamamlayarak 2023 finansal yılına ilişkin hedeflerimizi başarıyla hayata geçirdik” şeklinde konuştu.





HALKA ARZ YOLUNDA

Golda Gıda olarak 2024 finansal yılı içerisinde halka arz olmak için gerekli çalışmaları ve adımları atarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul nezdinde başvuruları yaptıklarını belirten Fatih Doğan, “Devam eden halka arz sürecimizde, şeffaflık ve güvenilirlik ilkesine bağlı kalarak yatırımcılarla güçlü bir iletişim kurmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Doğan, “Golda Gıda’nın halka arz sürecinde elde edeceği fonun bir kısmını yeni yatırım fırsatları ve Ar- Ge çalışmaları ile değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede, yeni yatırımlarımızla uluslararası pazardaki varlığımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Planlanan halka arzımızın tamamlanması sonrasında, paydaşlarımızla daha sıkı bir bağ kurarak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.





İnovatif ürünlerle ön plana çıkacağız

Golda Gıda olarak, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir büyüme stratejisi izlediklerini vurgulayan Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, şunları söyledi: “2024 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz yeni ürün Ar-Ge çalışmaları ile tüketim alışkanlığı değişen Z kuşağına hitap eden inovatif ürünler ile yeni bir pazar geliştirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda, çevresel ve sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamaya devam edip bu hedefler doğrultusunda, tüm paydaşlarımızla iş birliği yaparak, Golda Gıda’yı geleceğe taşımayı amaçlıyoruz.”











