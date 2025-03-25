Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, merhum Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan ve 21 yıllık süreçte holdingin stratejik yapılanması ve dünya ölçeğindeki başarılarına liderlik eden Güler Sabancı, 27 Mart'taki genel kurulda son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek.





Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek olan Güler Sabancı, filantropi, eğitim ve sanat alanında yapacağı çalışmalarla, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğuna ve toplumsal kalkınmasına destek olmayı sürdürecek.









'TÜM BÜYÜKLERİMİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM'





Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, topluluklarının, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve iş ahlakıyla yeni döneme hazır olduğunu belirtti. Sabancı, başta Sakıp Sabancı olmak üzere Sabancı kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatı için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerini minnet ve şükranla andığını aktararak, şunları kaydetti:





"21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş, birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."





KAP'A BİLDİRİLDİ: YERİNE GEÇECEK İSİM AÇIKLANDI





KAP'a Güler Sabancı'nın görevi bırakmasıyla ilgili bildirim yapıldı. Bildirimde Sabancı'nın yerine geçecek isim de açıklandı. Sabancı Holding'in KAP bildirimi şöyle:





"2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sn. Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanmaktadır.





Sn. Hayri Çulhacı yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'te Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini icra etmiştir. Sn. Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecektir."







