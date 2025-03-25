Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 21 yıldır sürdürdüğü holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart itibarıyla bırakacak. Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor. Peki Hayri Çulhacı kimdir? İşte Hayri Çulhacı’nın hayatı ve kariyeri.

Hayri Çulhacı kimdir?

1978 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Hayri Çulhacı, yüksek lisans derecesini 1986 yılında İşletme (MBA) dalında ABD’de Northeastern Üniversitesi’nden almıştır.

Maliye Bakanlığı bünyesinde 1979 ve 1990 yılları arasında Hesap Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Çulhacı, 2009 yılından itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’nin yanı sıra, 2010 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üst Düzey Risk Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2020 yılında emekli olmuştur.