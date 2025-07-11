Güneşin payı gazı solladı

Türkiye’nin kararlı bir şekilde sürdürdüğü temiz enerji politikası meyvesini hızla verirken, enerji arz güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Özellikle doğal gaz ithalatına bağımlılığı azaltan güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları, hem dış ticaret açığına hem de enerji maliyetlerine olumlu katkıda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde lisanssız güneş santrallerinin ve çatı üstü uygulamaların yaygınlaşmasıyla üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor. Aynı zamanda son yıllarda hızlanan depolama yatırımlarının da arz güvenliğinin kısa sürede sigortası haline geleceği tahmin ediliyor.