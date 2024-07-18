Halk aktif vergisi istiyor

Pandemi, deprem ve savaş gibi küresel krizlerin ekonomik maliyetini hafifletmek için önerilen “Zengine aktif vergisi” önerisine vatandaşlar büyük destek veriyor. Areda Survey’in bu konuyla ilgili yaptığı kamuoyu araştırmasına göre; halkın yüzde 91,9’unun “Zenginden bir defaya mahsus aktif vergisi alınsın” fikrine destek verdiğini ortaya koydu.

İş dünyasında ve siyaset kulislerinde olumlu bakılan öneriyi vatandaşa soran araştırmanın sonuçları, toplumda bu konuda önemli bir mutabakat olduğunu gösteriyor. Areda Survey’in 8-12 Temmuz tarihleri arasında yaptığı “Servet Vergisi Algı Araştırması” kapsamında zengine aktif vergisi ile ilgili sorular 2 bin 895 kişiye soruldu.

VATANDAŞLARIN %91,9’U DESTEKLİYOR

Geçtiğimiz hafta yapılan araştırmanın ana fikrini en net şekilde dile getirildiği; “Pandemi, deprem ve savaş gibi küresel krizlerin ekonomik maliyetini hafifletmek için yüksek gelirli şirketlerden bir defaya mahsus servet vergisi alınması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 91,9’u “Evet” cevabı verdi. Bu soruya “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 8,1’de kaldı. “Yüksek gelirli şirketlerden alınacak bir defaya mahsus servet vergisinin ekonomiye etkisi sizce nasıl olur?” sorusuna katılımcıların yüzde 95’i “Olumlu” derken, yüzde 5’i ise “Olumsuz” cevabı verdi.

Areda Survey’in beş soruluk anketinde, katılıcıların siyasi eğilimlerine göre (14 Mayıs 2023 genel seçimdeki seçmen tercihi) hangi soruya ne cevap verdiği de analiz edildi. “Pandemi, deprem ve savaş gibi küresel krizlerin ekonomik maliyetini hafifletmek için yüksek gelirli şirketlerden bir defaya mahsus servet vergisi alınması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap veren ve CHP ile İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyen katılımcılardan ‘Evet” diyenlerin oranı yüzde 90’nın altında kaldı. AK Parti’ye ve diğer partilere oy verdiğini söyleyen ve bu soruya evet diyenlerin oranı ise yüzde 90’nın üzerinde oldu.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK “%2,5 ORANINDA ALINSIN” DİYOR

Araştırmada, katılımcılara bir defaya mahsus alınacak verginin hangi oranda olması gerektiği de soruldu. “Yüksek gelirli şirketlerden alınacak bir defaya mahsus servet vergisinin hangi oranda alınması gerektiğini düşünüyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 70,7’si “yüzde 2,5” olması şeklinde cevap verdi. Katılımcıların yüzde 14,4’ü yüzde 2 oranında vergi alınmasını, yüzde 5,9’u ise vergi oranının yüzde 1,5 oranında vergi alınması gerektiğini dile getirdi. Katılımcıların sadece yüzde 9’u ise “Yüzde 1 vergi alınsın” dedi. Bu soruya cevap veren vatandaşların yüzde 91’i “Yeni Şafak’ın önerdiği “zenginden yüzde 0,5-1 oranında vergi alınsın” önerisinde yer alan orandan daha yüksek bir oranda vergi alınması gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti.

DEPREM VE YOKSULLUKLA MÜCADELE İÇİN HARCANSIN

Yeni Şafak’ın yaptığı öneriyle elde edilecek gelirin nerede kullanılması konusunda toplumda farklı görüşler olduğu görülüyor. Areda’nın anketinde sorulan “Yüksek gelirli şirketlerden bir defaya mahsus alınacak servet vergisinden elde edilen gelirlerin hangi alanlarda kullanılmasını tercih edersiniz?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: “Yoksullukla mücadele (%60,6), deprem giderleri (%52,9), eğitim (%39,1), işsizlikle mücadele ($29,2), sağlık (% 27,2), bilim ve teknoloji (%25,5) altyapı (%13), kültür ve sanat (%3,6) ve diğer (%5,5).

DÜZENLEMEYLE 100 MİLYAR DOLAR KAYNAK OLUŞUR

Uzmanlara göre; hükümetin böyle bir karar alması halinde zenginlerin 2023 yılına ilişkin vergi beyannamelerinde yer alan aktiflerinden yüzde 1’lik vergi tahsil edilmesi halinde 100 milyar dolar civarında bir gelir elde edilebilir. Şirket bilançolarının aktif kısmında yer alan gayrimenkul, araç, ekipman, hisse senedi, altın, döviz ve alacak kalemleri üzerinden alınacak bir vergi ile Hazine’nin elini güçlendirecek önemli bir kaynağın tahsil edilmesi mümkün.







