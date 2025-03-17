Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu yıl sonunda hizmette

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, çalışanlarla bir araya gelen Uraloğlu, “Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz” açıklamasını yaptı. Uraloğlu, “Halkalı Metro Hattı'mızın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içinde hizmete açmış, böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. 19 Mart 2024'ten yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 kilometrelik kesimi ile yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşıdık” diye konuştu.