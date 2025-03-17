Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu yıl sonunda hizmette

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nı yıl sonunda hizmete açacaklarını belirterek, "Böylece 69 kilometre uzunluğundaki metro projesinin tamamı devreye girmiş olacak" dedi. Uraloğlu, hat tamamlandığında Halkalı-Gayrettepe arasının 57 dakikaya düşeceğini dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin, "Yıl sonuna kadar hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 yılı sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin de tamamı hizmete alınmış olacak" dedi. Uraloğlu, hat tamamlandığında Halkalı-Gayrettepe arasının 57 dakikaya düşeceğini dile getirdi.
2,9 MİLYON YOLCU TAŞINDI
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde düzenlenen iftar programında, çalışanlarla bir araya gelen Uraloğlu, “Sizlerle birlikte de İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz” açıklamasını yaptı. Uraloğlu, “Halkalı Metro Hattı'mızın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl mart ayı içinde hizmete açmış, böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık. 19 Mart 2024'ten yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 kilometrelik kesimi ile yaklaşık 2,9 milyon yolcu taşıdık” diye konuştu.
63 tren garında ücretsiz internet dönemi başladı
- Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmetinin başladığını aktardı. Uraloğlu, “Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı” ifadesini kullandı. Bu hizmetin ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Ücretsiz Wi-Fi hizmeti İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda sunuldu” değerlendirmesinde bulundu.