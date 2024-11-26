HarmonyERP ile şirketler güvende

HarmonyERP, 10’dan fazla sektörde imza attığı ERP projeleri ve 5 üniversitede verdiği ERP eğitimleri ile üretim ekosistemine değer katıyor. HarmonyERP makine üretimi, elektrik, metal, mobilya, otomotiv ve savunma sanayii gibi çeşitli sektörlerden birçok firmaya en kapsamlı yerli kurumsal yönetim yazılımı olarak hizmet sağlıyor. 2023 yılında yurtdışına teknoloji ihraç etme vizyonuyla yatırım alan Kurumsal Yazılım A.Ş. büyümekte olan yerel ağını 2025 yılı itibariyle güçlü bir şekilde devam ettirerek globale taşımayı hedefliyor.





İŞ SÜREÇLERİNE OPTİMİZASYON

Üreticiler için tasarlanmış en kapsamlı ERP programı olan HarmonyERP, tüm yazlım ve sektör tecrübesiyle firmaların iş süreçlerinde takip, kontrol ve gelişimi en üst düzeye çıkartıyor. HarmonyERP, imalat sektöründeki işletmeler için özel olarak tasarlandığından dolayı üreticilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında yıllardır tüm birikimiyle firmaların en güçlü destekçilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. İnovatif üretim yönetimi çözümleri ile, firmaların verimliliklerini artırmaları için onlara imkan sağlayan HarmonyERP, iş süreçlerini optimize ederek firmalara rakiplerinin önüne geçme fırsatı sunuyor.





EKSİKSİZ YÖNETİM KABİLİYETİ

HarmonyERP içerdiği modüller ile firmalara ihtiyaç duydukları desteği sağlarken, karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmelerinde bir yol gösterici oluyor. Üretim Yönetimi Modülü, Satınalma Modülü, Satış – CRM Modülü, Stok Yönetim Modülü, Kalite Yönetim Modülü, Muhasebe Finans Modülü, Bakım Onarım Modülü, MES (Manufacturing Execution System), İK ve Bordro Yönetimi modülleri bir bütün olarak çalışarak firmalara eksiksiz bir yönetim kabiliyeti tanıyor. HarmonyERP, e-dönüşüm çözümlerinden e-ticarete, ödeme sistemlerinden MES altyapılarına bir çok sistem ve servise entegre olabilmektedir.





BULUT TEKNOLOJİSİYLE YEDEKLER GÜVENCE ALTINDA

HarmonyERP tecrübesinin 2024 yılında buluta taşınmasıyla ortaya çıkan HarmonyCloud ise, tüm iş süreçlerinin tek bir platformda toplanmasını sağlamaktadır. Yöneticilerin, firmalarını dilediği yerden yönetebilme imkanına kavuştuğu HarmonyCloud ile dijital dönüşüm tarafında altyapı yatırımı ve bakım maliyeti de firmalar için ortadan kalkmış bulunmaktadır. Hızlı kurulum ve kolay kullanımı ile firmaların yükünü hafifletirken personellerin zorlanmamasını sağlıyor.





Müsiad EXPO’da çözümleri tanıtacak

Ülkemiz sanayiinin gelişmesine katkı sağlamakla iftihar eden HarmonyERP, bu çerçevede ülkemizin ilerlemesi için değer üretmeyi vazife edinmiş MÜSİAD gibi sivil inisiyatiflerle birlikte hareket ediyor. Dijital dönüşüm alanında sunduğu çözümleri, bu sene ikinci kez katıldığı MÜSİAD EXPO’da katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisine sunacak olan HarmonyERP tecrübesi ve güçlü referanslarıyla firmalara güven veriyor.







