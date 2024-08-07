Havalimanlarında 7 ayda 130 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Geçen ay yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 87 bin 13'e, dış hatlarda ise 97 bin 86'ya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 234 bin 683'e ulaştığını belirtti.
Uraloğlu, temmuzda hizmet verilen uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,8 olmak üzere üst geçişler dahil toplam yüzde 3,5 artış meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında, temmuzda, iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 357 bin 452'ye, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 520 bin 238'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul Havalimanı'nda temmuzda 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildi"
Uraloğlu, temmuzda İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 190, dış hatlarda 35 bin 357 olmak üzere toplamda 46 bin 547'ye ulaştığına işaret ederek "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 770 bin 544, dış hatlarda 5 milyon 825 bin 420 olmak üzere toplamda 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu ayda hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 1 artış gösterdi" bilgisini verdi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, temmuzda, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 946, dış hatlarda 11 bin 507 olmak üzere toplamda 21 bin 453'e ulaştığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:
"7 ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 129,5 milyonu geçti"
Söz konusu dönemde 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,5, dış hat uçak trafiğinde yüzde 7,7, üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde de yüzde 7,2 artış görüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: