Havalimanlarında 7 ayda 130 milyon yolcuya hizmet verildi

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 55 milyon 514 bin 472'ye, dış hat yolcu trafiğinin 74 milyon 88 bin 482'ye, transit yolcu sayısının ise 135 bin 818'e ulaştığı bu dönemde, toplam 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildi. Temmuzda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 8,4, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,8 artış oldu. 7 ayda havalimanlarında iç hatlarda 504 bin 737 ton, dış hatlarda 2 milyon 235 bin 533 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 740 bin 269 ton yük trafiği gerçekleşti"