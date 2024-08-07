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Ekonomi

Havalimanlarında 7 ayda 130 milyon yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli havalimanlarında toplam 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildi.

14:50 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Temmuzda hizmet verilen uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak ve dış hat uçak trafiğinde toplam yüzde 3,5 artış meydana geldi.
Temmuzda hizmet verilen uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak ve dış hat uçak trafiğinde toplam yüzde 3,5 artış meydana geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Geçen ay yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 87 bin 13'e, dış hatlarda ise 97 bin 86'ya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 234 bin 683'e ulaştığını belirtti.


Uraloğlu, temmuzda hizmet verilen uçak trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,8 olmak üzere üst geçişler dahil toplam yüzde 3,5 artış meydana geldiği bilgisini paylaştı.


Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında, temmuzda, iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 357 bin 452'ye, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 520 bin 238'e ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Temmuzda direkt transit yolcularla toplam 24 milyon 905 bin 463 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde yolcu trafiği 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 0,6, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 3,9 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 2,7 artış gösterdi. Havalimanları yük trafiği ise temmuzda iç hatlarda 92 bin 293 ton, dış hatlarda ise 405 bin 791 ton olmak üzere toplamda 498 bin 84 tona ulaştı"

"İstanbul Havalimanı'nda temmuzda 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, temmuzda İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 190, dış hatlarda 35 bin 357 olmak üzere toplamda 46 bin 547'ye ulaştığına işaret ederek "Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 770 bin 544, dış hatlarda 5 milyon 825 bin 420 olmak üzere toplamda 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu ayda hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 1 artış gösterdi" bilgisini verdi.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, temmuzda, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 946, dış hatlarda 11 bin 507 olmak üzere toplamda 21 bin 453'e ulaştığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 877 bin 693, dış hatlarda 1 milyon 948 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 825 bin 693 yolcuya hizmet verildi. Temmuzda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1 olmak üzere toplam uçak trafiğinde yüzde 1 artış meydana geldi. Ayrıca genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuzda 2 bin 754 uçak trafiği gerçekleşti"

"7 ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 129,5 milyonu geçti"

Uraloğlu, yılın 7 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 519 bin 4, dış hatlarda ise 484 bin 199'a ulaştığının altını çizerek,
"Bu dönemde üst geçişlerle toplam 1 milyon 306 bin 484 uçak trafiğine ulaşıldı"
ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 3,5, dış hat uçak trafiğinde yüzde 7,7, üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde de yüzde 7,2 artış görüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 55 milyon 514 bin 472'ye, dış hat yolcu trafiğinin 74 milyon 88 bin 482'ye, transit yolcu sayısının ise 135 bin 818'e ulaştığı bu dönemde, toplam 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildi. Temmuzda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 8,4, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,8 artış oldu. 7 ayda havalimanlarında iç hatlarda 504 bin 737 ton, dış hatlarda 2 milyon 235 bin 533 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 740 bin 269 ton yük trafiği gerçekleşti"

#yolcu ve yük istatistikleri
#DHMİ
#uçak
#İstanbul havalimanı
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