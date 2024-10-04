Hedefe rötarlı ulaşılacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon konusunda alınacak bir miktar daha mesafenin olduğunu söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapan Karahan, enflasyon hedefine gecikmeli ulaşılacağını ve kriterlere erişmek için alınması gereken mesafeye bir miktar daha kaldığını söyledi. Karahan, aylık enflasyonda düşüşün sağlanması ve enflasyon beklentisinde tahmin aralığının yakalanması için çalıştıklarını ifade etti. Karahan, "Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Hedeflerimize birkaç ay gecikmeyle ulaşacağız. Fiyat istikrarı; sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız” dedi.