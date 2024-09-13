Her iki evden biri deprem sigortalı

Depreme karşı finansal güvence sağlayan zorunlu deprem sigortası oranı Türkiye genelinde yüzde 57 olurken sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu geçti. Marmara Bölgesi, yüzde 64 sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, Marmara Bölgesi'ni yüzde 57 ile Ege Bölgesi izledi. Sigorta uzmanları başta olmak üzere ilgili sektörlerin temsilcileri, aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye’de, DASK ve konut sigortalarını yaptırmayanların her zaman risk altında olacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu kapsamda yetkililer Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve konut sigortasının önemine dikkat çekiyor. DASK yaptırmayan vatandaşların büyük risk altında olduğunu ve muhtemel bir depremde ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya kalabilecekleri vurgulanıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinin deprem kuşağında yer aldığı için vatandaşların deprem sigortası yapmasının önemi vurgulanıyor.

KAPSAMI GENİŞLETİN

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altında oluyor. Bunun yanında, DASK’ın sadece bina yapısını güvence altına aldığını hatırlatan sigorta uzmanları, konut sigortasının ise daha geniş kapsamlı koruma sağladığını vurguluyor. Konut sigortası ise eşyalarınızı, su baskını, yangın ve hırsızlık gibi birçok olumsuz duruma karşı koruma altına aldığı için ayrıca önem taşıyor.

POLİÇENİN GÜNCELLENMESİ ÖNEMLİ

DASK poliçelerinin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan konut sigortasının eklenmesi sayesinde vatandaşların maddi ve manevi açıdan rahat edeceğine dikkat çekiliyor. DASK verilerine göre, bugün her iki evden biri zorunlu deprem sigortasına (ZDS) sahip. Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası (ZDS) poliçesi 11,3 milyonu aştı ve sigortalılık oranı yüzde 57 seviyesine ulaştı. Vatandaşların bu konuda bilinçli olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

AZAMİ TEMİNAT TUTARI ARTIYOR

Sigortalılık oranı İç Anadolu’da yüzde 51, Doğu Anadolu’da yüzde 59, Akdeniz’de yüzde 54, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 50 ve Karadeniz’de yüzde 45 civarında. DASK, deprem rezervlerini ve reasürans kapasitesini de artırdı. Ödeme gücünün 25 milyar liradan 280 milyar liraya çıkmasının yanı sıra 640 bin lira olan azami teminat tutarı da 1,5 milyon liraya yükseldi.







