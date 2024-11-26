Her sene bir öncekine göre daha başarılı

MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir, gerçekleştirilen her MÜSİAD EXPO’nun bir öncekine göre birçok açıdan daha başarılı geçtiğini belirtti. Tekdemir, fuara 84 ülkeden 80’e yakın şehirden gelecek üyelerle kucaklaşmayı heyecanla beklediğini ifade etti. MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir, Adana MÜSİAD olarak fuara çok iyi hazırladıklarını söyledi.





BAZI ÜYELER ÖZEL STANTLARIYLA KATILIYOR

Tekdemir, “Adana MÜSİAD olarak EXPO’ya şehrimizden daha fazla katılım için çaba sarf ediyoruz. Bazı üyelerimiz özel stantlarıyla katılıyor ve gururumuz oluyorlar. Bir taraftan üyelerimizin katılımcı olmaları için çaba sarf ederken diğer taraftan bu önemli fuarın ziyaretçileri olmaları için de duyurularımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi. Tekdemir, şöyle devam etti: “Gerçekleştirilen her MÜSİAD EXPO, birçok açıdan bir öncekine göre daha başarılı geçiyor. Bunu çok değerli buluyorum. Her geçen yıl kendini geliştiren MÜSİAD EXPO, uluslararası kimliğiyle dünyanın dört bir yanındaki MÜSİAD Ailesini bir araya getirmesi, Türk ürünlerinin sergilenmesi ve Anadolu şehirlerindeki markalarımızın gücünün görülmesi çerçevesinde büyük önem taşıyor.”





YENİ TİCARİ BAĞLANTILAR KURULACAK

Yurt dışından bu fuar için gelen satın alma heyetlerinin yeni bağlantılar ve mevcut ihracatın gelişimi için çok önemli olduğunun altını çizen Ömer Tekdemir, “İslam İşbirliği Üye Ülkeleri’nden gelen heyetler, Ticaret Bakanlığı’mızın hedef olarak belirlediği ülke heyetleri ile zenginleşen bir organizasyon olan MÜSİAD EXPO’ya hem genel merkezimiz hem de Türkiye’deki her şubemiz büyük emek veriyor. Açıkçası ben bu emeklerin bağlantı olarak, ihracat olarak, markalarımızın kendini geliştirme çabaları olarak karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu güzel organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyor, kutluyorum” şeklinde konuştu. MÜSİAD EXPO 2024’ün bu yıl da çok başarılı geçeceğine inandığını vurgulayan Tekdemir, “84 ülkeden 80’e yakın şehrimizden gelecek üyelerimizle kucaklaşmayı heyecanla bekliyorum” dedi.





Ömer Tekdemir

Savunma sanayiinde büyük gelişmeler kaydettik

Ömer Tekdemir, şunları kaydetti: “Böylesi bir organizasyonu hemen her seferinde onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın bu etkinliğe ne denli önem verdiğini de anlamış oluyoruz. Türkiye bazı sektörlerde büyük gelişmeler kaydetti. Savunma sanayiİ bunlardan biri. Bu fuarda bu alandaki son gelişmeleri de yerinde görme imkanı buluyoruz. Bu fuara katılan MÜSİAD Üyesi şirketlerimizin gelişimini de yerinde görüyoruz. Zira, hemen her üyemiz katma değer yükseltme ve inovasyon alanında büyük çaba gösteriyor.”











