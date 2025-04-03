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‘Her şey dahil’ israfa neden olmasın

‘Her şey dahil’ israfa neden olmasın

04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, otellerde uygulanan ‘her şey dahil’ sisteminin israfı teşvik eden bir anlayışa dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Her şey dahil sisteminin yeniden tanımlanarak net çerçevesinin çizilmesinin gerektiğini ifade eden Saatçioğlu, “Bu konuda uzun süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüşmeler yürütmekteyiz. Amacımız 'her şey dahil' kavramının içeriğinin netleştirilmesi ve doğru anlaşılmasının sağlanması” diye konuştu.


TURİZMCİNİN ELİNİ GÜÇLENDİRİR

Saatçioğlu, her şey dahil sisteminde misafirlerin açık büfeden ihtiyaçlarının çok üzerinde ürün almaları durumunda ciddi boyutlarda gıda israfı oluştuğunu dile getirdi. Yapılacak düzenlemeyle turizmcilerin misafirlerini bilgilendirirken, ellerinin güçleneceğini vurgulayan Hakan Saatçioğlu, “Bir misafir, her şey dahil sisteminde gün boyu, günde ortalama 300 gram yemeği tabağında bıraktığında, 1.000 kişilik bir otelde bu miktar, günlük 300 kilogram, aylık ise 9 bin kilogram işlem görmüş, emek sarf edilmiş gıdanın çöpe atılması anlamına geliyor. Bu durum sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk açısından da önemli bir sorun. Düzenlemeyle birlikte hem maliyet yönetimimizi daha sağlıklı yapabilecek hem de sürdürülebilir turizm hedeflerine daha güçlü katkı sunabileceğiz” dedi.




#otel
#her şey dahil
#servis

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