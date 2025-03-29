Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerine ilişkin paylaşım: Dopdolu bir ayı geride bıraktık

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerine ilişkin paylaşım: Dopdolu bir ayı geride bıraktık

23:3429/03/2025, Cumartesi
G: 30/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
400 bini aşkın vatandaş 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde buluştu.
400 bini aşkın vatandaş 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerinde buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 400 bini aşkın gönlün ramazanın huzur ikliminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın destekleriyle sergilerden konserlere, çocuk oyunlarından sanat atölyelerine uzanan dopdolu bir ayı geride bıraktık. Hatıralarla dolu bu güzel ramazanda, 7'den 70'e herkesin gönülden yer aldığı etkinliklerde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Milletin evi, gelecek yıllarda da Külliye'de Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek."

Bakan Ersoy paylaşımında, etkinlikten görüntülerin olduğu videoya da yer verdi.





#Külliye'de Ramazan
#Kültür ve Turizm Bakanı
#Mehmet Nuri Ersoy

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya bayram namazı kaçta? 30 Mart 2025 Kütahya Ramazan Bayramı namaz vakti