Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerine ilişkin paylaşım: Dopdolu bir ayı geride bıraktık

"Bakanlığımızın destekleriyle sergilerden konserlere, çocuk oyunlarından sanat atölyelerine uzanan dopdolu bir ayı geride bıraktık. Hatıralarla dolu bu güzel ramazanda, 7'den 70'e herkesin gönülden yer aldığı etkinliklerde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Milletin evi, gelecek yıllarda da Külliye'de Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek."